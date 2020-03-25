Изображения игрового Lenovo Legion

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На рынке есть особая ниша смартфонов, ориентированная на игровую прослойку пользователей. Большинство современных игр заточены на мощное «железо», оно помогает делать игровой процесс эффективным и быстрым. «Теперь вы будете косить врагов пачками и станете побеждать», такой месседж несут производители игровых устройств.

Для Lenovo игровой смартфон Legion — это отдельный и экспериментальный продукт, который она собирается выпустить. Почти наверняка, компания на презентации будет заявлять, что только они создали самый мощный и всеядный инструмент для игр, который приведет к победе. Не последнюю роль в позиционировании Legion, как смартфона, заточенного на игры, будет играть дизайн. Серия рендеров из патентной документации компании позволяет оценить агрессивный и брутальный экстерьер аппарата.

Судя по всему, Lenovo Legion будет доступен в черном и красном цветах, а в дизайне тыльной стороне будут превалировать ломанные линии и огромный логотип Legion. Предложат тут RGB-подсветку и основную камеру с тремя датчиками изображения.

На верхней грани видны большие отверстия для отвода тепла, а на нижнем торце расположились порт USB Type-C, слот для SIM‑карт и решетка для динамика. Обращает на себя внимание небольшое отверстие на боковой грани, которое напоминает разъем для зарядки. Ожидается, что смартфон получит два порта USB Type-C, чтобы можно было заряжать аппарат, не прекращая игровой процесс.

По предварительной информации Lenovo Legion оснастят однокристальной системой Snapdragon 865 и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Время презентации и прочие характеристики смартфона неизвестны.

Источник: pricebaba