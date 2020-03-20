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Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3

20.03.2020 1414 0

Компания Essential яркий пример того, что одних амбиций и громкого имени основателя недостаточно, чтобы выйти на рынок смартфонов. Выпустив только одну модель, она не добилась на рынке хоть каких-то заметных результатов. То, насколько пользователи прохладно приняли Essential Phone в итоге привело к тому, что компания отказалась от идеи выпускать смартфоны и сошла с дистанции, объявив о своей ликвидации.

 

Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3 – фото 1

 

Не думаем, что Essential Phone 2 и Essential Phone 3 пользовались бы высоким спросом, если бы они все же вышли. Но всегда интересно посмотреть на те устройства, которые разрабатывались. Бывший дизайнер Essential Кевин Хоффман выложил в сеть изображения Essential Phone 2 и Phone 3, а также рассказал почему они не вышли.

 

Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3 – фото 2

 

В плане экстерьера Essential Phone 2 стал бы прямым наследником первенца, предложив практически такой же дизайн: выемка в экране, сдвоенная тыльная камера и магнитные коннекторы. Планировалась также сделать смартфон водонепроницаемым по стандарту IP68.

 

Но он так и не увидел свет, а его разработку свернули на этапе тестирования. Такое решение принял лично «отец Android» Энди Рубин, решивший, что компании стоит сконцентрироваться на выпуске гаджетов для системы «умный дом».

 

Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3 – фото 3

 

Phone 3 должен был стать носителем тренда на квадратную основную камеру. А еще компания хотела сделать его более экономичным, поэтому планировалась использовать более доступные материалы. Хотели установить OLED‑матрицу и на тыльной стороне было бы три датчика изображения. Планы по выпуску Essential Phone 3 были отменены, поскольку компанию было решено закрыть.

 

Источник: 9to5google

Essential Phone 2 Essential Phone 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.03.2020

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Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3