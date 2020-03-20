Изображения не анонсированных смартфонов Essential Phone 2 и Phone 3

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Компания Essential яркий пример того, что одних амбиций и громкого имени основателя недостаточно, чтобы выйти на рынок смартфонов. Выпустив только одну модель, она не добилась на рынке хоть каких-то заметных результатов. То, насколько пользователи прохладно приняли Essential Phone в итоге привело к тому, что компания отказалась от идеи выпускать смартфоны и сошла с дистанции, объявив о своей ликвидации.

Не думаем, что Essential Phone 2 и Essential Phone 3 пользовались бы высоким спросом, если бы они все же вышли. Но всегда интересно посмотреть на те устройства, которые разрабатывались. Бывший дизайнер Essential Кевин Хоффман выложил в сеть изображения Essential Phone 2 и Phone 3, а также рассказал почему они не вышли.

В плане экстерьера Essential Phone 2 стал бы прямым наследником первенца, предложив практически такой же дизайн: выемка в экране, сдвоенная тыльная камера и магнитные коннекторы. Планировалась также сделать смартфон водонепроницаемым по стандарту IP68.

Но он так и не увидел свет, а его разработку свернули на этапе тестирования. Такое решение принял лично «отец Android» Энди Рубин, решивший, что компании стоит сконцентрироваться на выпуске гаджетов для системы «умный дом».

Phone 3 должен был стать носителем тренда на квадратную основную камеру. А еще компания хотела сделать его более экономичным, поэтому планировалась использовать более доступные материалы. Хотели установить OLED‑матрицу и на тыльной стороне было бы три датчика изображения. Планы по выпуску Essential Phone 3 были отменены, поскольку компанию было решено закрыть.

Источник: 9to5google