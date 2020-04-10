Известный аналитик рассказал о двух особенностях Huawei Mate 40

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Как известно, Huawei дважды в год обновляет свои флагманские линейки смартфонов. Весенняя тройка премиальной серии Huawei P40 уже дебютировала, теперь ждем осени, когда состоится премьера семейства Huawei Mate 40. До анонса еще далеко, но это не мешает инсайдерам понемногу раскрывать особенности устройства.









На этот раз отличился известный аналитик Минг Чи-Куо, чья специализация прогнозы по части устройств Apple. И они достаточно точны в большей своей массе. Изредка он упражняется в предсказаниях о характеристиках гаджетов прочих компаний. Этой чести, как правило, удостаивались флагманы Samsung, но дошла очередь и до премиальных устройств Huawei. Авторитет компании растет и с ней приходится считаться.









По словам аналитика, Huawei Mate 40 предложит новейший флагманский чип Kirin 1020. Это отнюдь не сенсация и вполне предсказуемый шаг, о котором ранее говорили прочие техно-шпионы. А вот о том, что флагман получит камеру с технологией FreeForm, ранее никто не говорил.





Ожидается, что новая разработка создана с прицелом на широкоугольные датчики и призвана уменьшить искажения. Речь идет об эффекте «рыбьего глаза», когда по краям изображения наблюдается размытие. Для того, чтобы добиться нужного эффекта, используют специальные линзы, которые сфокусированы на прямоугольном поле картинки, а не на круглом, как это обычно.

Источник: gizmochina







