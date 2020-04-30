Известный инсайдер показал HTC Desire 20 Pro

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Были времена, когда компания HTC была у всех на слуху, но сейчас ее звезда закатилась. Сама она не намерена сдаваться и предпринимает попытки вернуться в большую игру. В планах выпуск 5G-смартфонов и бюджетного HTC Desire 20 Pro. Сегодня известный инсайдер Эван Бласс предложил взглянуть нам на эскиз новинки.

В духе современных устройств, HTC Desire 20 Pro получит тонкорамочный дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру. Основная камера многомодульная и обладает четырьмя датчиками изображения, выстроившимися в ряд по вертикали.

Справа от блока камер вынесена светодиодная вспышка и чуть дальше находится дактилоскопический датчик. Клавиша блокировки и качелька регулировки громкости по традиции облюбовали для себя правую боковую грань.

Эван Бласс ограничился только демонстрацией внешнего вида HTC Desire 20 Pro, промолчав о его технической составляющей. Если верить информации из базы данных бенчмарка Geekbench, то смартфон могли укомплектовать чипом Snapdragon 665 или 660, операционной системой Android 10 и 6 Гб оперативной памяти.

О времени выхода HTC Desire 20 Pro на рынок сведений нет.

Источник: phonearena