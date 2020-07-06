Jenner XS: смарт-унитаз от Xiaomi

567

Xiaomi со своими суббрендами создает так много различных товаров, что некоторые саркастично заявляли, что для полного комплекта компании еще стоит выпустить собственную туалетную бумагу. И вот два года назад в пику таким шутникам она взяла и выпустила ее — Xiaomi Wuro Xiujia.

Но для такого «аксессуара» не плохо было бы придумать еще и «умный» унитаз. И осенью прошлого года такой «гаджет» вышел. Само направление показалось компании интересным и на ее краудфандинговой площадке Youpin стартовал бор средств на новое творение Jenner XS.

Что умеет

Он позиционируется как автоматически встроенный смарт-туалет с технологией интеллектуальной регулировки высоты конструкции. Она позволяет регулировать высоту унитаза в диапазоне от 415 до 515 мм, чтобы пользоваться унитазом было одинаково комфортно взрослым и детям.

Не забыли оснастить крышку Jenner XS электрическим приводом, исключая необходимость посетителя открывать и закрывать ее. Предложен гигиенический душ, функция очистки и есть режим сушки. Сиденье унитаза обладает подогревом и на выбор предлагается пятиуровневая регулировка температуры.

Такой смарт-унитаз удовольствие дорогое. В базовой комплектации без функции автоматического подъема крышки он стоит $665, а с данной фичей — $806.

Источник: xiaomiyoupin