К черту скептиков. iPhone SE Plus выйдет

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На прошлой неделе состоялась премьера iPhone SE второго поколения. Правда, по слухам, новинок ожидалось две, и компания должна была показать еще и iPhone SE Plus. Apple отказалась выпускать увеличенную версию «бюджетного» айфона? Да и нужен ли он, когда есть iPhone XR?

Судя по предсказаниям известного аналитика Мин-Чи Ко, Apple все же выпустит iPhone SE Plus, но его премьера основательно задержится — до второй половины 2021 года.

С чем связана такая задержка? Вновь во всем повинен коронавирус? Похоже, что нет. iPhone SE Plus будет мало что роднить с базовой версией и его можно будет считать преемником iPhone XR. Отличия будут прослеживаться как в дизайне, таки аппаратной составляющей. На создание этой модели нужно время и сейчас не в интересах компании выпускать модель, которая станет «могильщиком» iPhone XR и даже способна повлиять на продажи iPhone 11.

Plus-версия iPhone SE не получит систему Face ID, но предложит тонкорамочный 5,5 или 6,1-дюймовый экран с «монобровью» и Touch ID в этот раз установят на боковой грани. Хотя отметать интеграцию дактилоскопического датчика в экран, не стоит.

На данный момент нет информации о том, сколько могут запросить за iPhone SE Plus. Но, если он действительно будет отправлен в семейство SE, то цена должна быть ниже той, что просят за флагманские айфоны.

Источник: macrumors