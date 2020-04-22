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К черту скептиков. iPhone SE Plus выйдет

22.04.2020 750 2

На прошлой неделе состоялась премьера iPhone SE второго поколения. Правда, по слухам, новинок ожидалось две, и компания должна была показать еще и iPhone SE Plus. Apple отказалась выпускать увеличенную версию «бюджетного» айфона? Да и нужен ли он, когда есть iPhone XR?

 

Судя по предсказаниям известного аналитика Мин-Чи Ко, Apple все же выпустит iPhone SE Plus, но его премьера основательно задержится — до второй половины 2021 года.

 

К черту скептиков. iPhone SE Plus выйдет – фото 1

 

С чем связана такая задержка? Вновь во всем повинен коронавирус? Похоже, что нет. iPhone SE Plus будет мало что роднить с базовой версией и его можно будет считать преемником iPhone XR. Отличия будут прослеживаться как в дизайне, таки аппаратной составляющей. На создание этой модели нужно время и сейчас не в интересах компании выпускать модель, которая станет «могильщиком» iPhone XR и даже способна повлиять на продажи iPhone 11.

 

Plus-версия iPhone SE не получит систему Face ID, но предложит тонкорамочный 5,5 или 6,1-дюймовый экран с «монобровью» и Touch ID в этот раз установят на боковой грани. Хотя отметать интеграцию дактилоскопического датчика в экран, не стоит.

 

На данный момент нет информации о том, сколько могут запросить за iPhone SE Plus. Но, если он действительно будет отправлен в семейство SE, то цена должна быть ниже той, что просят за флагманские айфоны.

 

Источник: macrumors

 

iPhone SE Plus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Сергей
Парадокс. Компания, которая славится тем, что делает только то, что по её мнению нужно пользователям - угадала в этот раз. И теперь толпы производителей андроидов ринутся в догонку))) ( сами виноваты - заигрались "лопатками" падлы). Вот так - без инноваций, на хромой кобыле, обскакать толпу клонов-андроидов. Прав был Джобс , выбрав себе приемника. Сам ни разу не сторонник огрызка. Мой гаджет - Xiaomi mi5 4/128
22.04.2020 22:46
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Jay
ну да, все побежали делать телефоны с монобровью. Раньше каждый яблок делал прорыв а сейчас только новые смайлики и все. Проходим мимо.
23.04.2020 01:43
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К черту скептиков. iPhone SE Plus выйдет