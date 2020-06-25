Качаем! Обои для серии OnePlus 8 от фанатов

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Выход новых смартфонов — это не только про характеристики и возможности, но еще и про новые обои. Думаю, что многие обратили внимание, что OnePlus регулярно опирается на мнение своих поклонников, когда стоит вопрос о каких-то нововведениях по части программных фишек. Вот и на этот раз она «переложила» на плечи поклонников создание фирменных обоев.

Креативные обои

В конце мая на своем форуме OnePlus объявила конкурс на создание фоновых рисунков для флагманов серии OnePlus 8. Итоги подведены, и компания выбрала пятерку победителей. Главный приз получил пользователь, который при создании обоев вдохновлялся видами ледников в Антарктике. Компания обещает разослать новые обои на смартфоны серии OnePlus 8 с последующим обновлением.

Впрочем, ничего не мешает установить их прямо сейчас. На своем официальном форуме компания выложила работы победителей, а также наиболее креативные идеи. Что касается вознаграждения победителей, то компания вручит им денежный приз в размере $1000, и их работы станут частью галереи фоновых рисунков компании.

Источник: 9to5google

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