Качественное изображение OnePlus Watch

На 23 марта назначена премьера флагманского семейства OnePlus 9, которое станет главным героем предстоящей презентации. Но это не единственные новинки, которые покажут на следующей неделе. Компания готовится показать свое видение смарт-часов и представит OnePlus Watch.
Незадолго до релиза в сеть выложили изображение OnePlus Watch. Общая идея и направление дизайна отчасти повторяет Samsung Galaxy Active. Это будет гаджет с круглым циферблатом размером 46 мм, где сам экран прикрыт закаленным стеклом с чуть скошенными краями. На правой грани имеются две механические клавиши. Исполнение корпуса не премиальное, но и не бюджетное. В любом случае дизайн дело субъективное и каждый сам решает нравятся ему смарт-часы или нет.
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По предварительной информации, OnePlus Watch оснастят 1,28-дюймовым AMOLED-экраном, 4 Гб постоянный памяти, технологией быстрой зарядки Warp Charge и защитой от пыли и влаги IP68. Смарт-часы смогут измерять пульс и фазы сна, сообщат о пройденных шагах и расстоянии, дадут «пинок», что пришло время для физической активности, а также измерят уровень кислорода в крови. И конечно же, умные часы оповестят о принятых сообщениях и звонках. Разочарованием может стать отказ от Wear OS в пользу RTOS.
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Источник: twitter
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