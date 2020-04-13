Качественные изображения LG Velvet

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Глядя на внешний вид последних смартфонов LG, можно было смело утверждать, что дизайнеры компании зря получали свои зарплаты. Это были типичные для своего времени аппараты, напрочь лишенные уникальных черт. Для многих устройства LG стали признаком «дурного вкуса».

Но в этом году решено бороться с таким застойным явлением как экстерьер устройств LG. Нести в массы стиль и привлекательный внешний облик будет LG Velvet, где потребителю предлагают сделать выбор в пользу приятных тактильных ощущений и корпуса, радующего глаз.

Известный поставщик утечек Ice Universe опубликовал рендеры, на которых запечатлен LG Velvet в разных цветах. Он предлагает проникнуться эстетикой будущей модели с изогнутым по кромкам дисплеем, круглым вырезом под фронталку и основной камерой, концепция дизайна которой получила название Raindrop. Здесь отказались объединять все модули на одной большой площадке, а встроили датчики изображения по вертикали в ряд от большего к меньшему.

Напомним, что презентация LG Velvet по слухам должна пройти 9 мая в Южной Корее, а вот мировой дебют новинки придется на 15 мая. О характеристиках смартфона ничего не известно. Есть предположение, что это будет среднего класса аппарат без избыточной мощности.

Источник: twitter