Качественные изображения Samsung Galaxy Z Flip

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На 11 февраля назначена пресс-конференция Galaxy Unpacked 2020, а местом ее проведения выбран город Сан-Франциско. Помимо линейки Galaxy S20 должна пройти премьера нового складного смартфона от Samsung. С большой долей вероятности можно утверждать, что именовать новинку станут Galaxy Z Flip и ее модельный номер SM-F700F.









В преддверии предстоящего релиза ресурс Letsgodigital собрал воедино все слухи и утечки, чтобы визуализировать как будет выглядеть раскладушка с гибким дисплеем. Он опубликовал качественные рендеры смартфона и его 3D-модель.





Складной Galaxy Z Flip может предложить 6,7-дюймовый дисплей и, возможно, будет повышенная до 90 Гц или 120 Гц частота обновления. По центру верхней части экрана имеется фронтальная 10 Мп камера, а прикрывает матрицу ультратонкое гибкое стекло.





В основу раскладушки должна лечь аппаратная платформа Snapdragon 855. Основная камера будет сдвоенной и ожидаются два датчика по 12 Мп с переменной диафрагмой f/1.5 — f/2.4. Хотя есть слухи, что главный модуль на 108 Мп и реализовали 5-кратный оптический зум.





От Galaxy Z Flip ждут 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гб, операционную систему Android 10 с интерфейсом One UI 2 и два аккумулятора, где емкость одного из них составит 900 мАч. Прогноз по цене — 1600-1750 евро.





Источник: nl.letsgodigital.org







