Качнем лодку? Возмутителем спокойствия станет OnePlus Lite Z?

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Впервые мы услышали об этом смартфоне, как о OnePlus 8 Lite. Появилась даже уверенность, что среднебюджетный смартфон представят одновременно с флагманами серии OnePlus 8. Но затем оказалось, что у компании свои планы на эту модель и ее дебют запланировали на лето. Более того, и нейминг может быть другим — OnePlus Z.

Интриганы?

Но и это не последнее предсказание в череде прогнозов. Было предположение, что на рынок смартфон выйдет как OnePlus Nord. Но до сегодняшнего дня так и нет ясности, как же будет именоваться новинка. Подлил масла в огонь и один из основателей компании Карл Пей, который на своей странице в Twitter опубликовал пост «OnePlus Lite Z Thing». Возможно, новинку будут именовать OnePlus Lite Z. Хотя не исключено, что компания в курсе перипетий с названием новинки и решила поиграть на нервах пользователей, смешав слова различных названий.

Кроме того, компания создала профиль с одноименным названием «onepluslitezthing» в Инстаграм. Увы, найти там хоть толику ценной информации не удалось. На данный момент компания предпочитает публиковать пространственные посты без какой-либо конкретики.

Анонс уже рядом

На днях одним из тизеров компания заявила о своем намерении «раскачать лодку», как намек «наделать шороху на рынке». Звучит амбициозно и многообещающе. Сбудется ли обещание, узнаем уже достаточно скоро. Все указывает на то, что компания начала промо-кампанию по продвижению новинки на рынке и в ближайшее время будут раскрыты какие-то детали о смартфоне. А вот сам релиз новинки ждем в июле.

Нам остается только наблюдать за происходящем и делать свои ставки, сотворит ли OnePlus очередное «убийство», отправив куда подальше конкурентов.

Источник: techradar

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