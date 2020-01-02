Кадровые изменения в Xiaomi

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Бывший вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг отмечает свое новое назначение: отныне он вице-президент Xiaomi. Об этом сегодня на своей странице в сети Weibo объявил сам глава компании Лэй Цзюнь. В рамках своей новой должности Чанг Ченг будет отвечать за планирование мобильных устройств и станет курировать прочие направления.









Учитывая, что сообщение о новом кадровом назначении сопровождается посылом, что индустрия смартфоностроения вступает в эпоху 5G, вероятно, развитие технологии 5G будет также входить в зону ответственности нового руководителя Xiaomi.





Свою карьеру в Lenovo Group Чанг Ченг начал в 2000 году на посту директора отдела по развитию ноутбуков, а в 2011 году он был назначен на должность вице-президента компании. В 2015 году именно он стал у руля суббренда ZUK, который запомнился выпуском четырех смартфонов.





Это уже не первый раз, когда приток руководящих кадров в Xiaomi происходит за счет перехода топ-менеджеров из других компаний. Так, в 2013 году из Google ушел Хьюго Барра, задача которого была помочь Xiaomi выйти со своими продуктами на мировой рынок. И уже год на посту вице-президента компании и главы суббренда Redmi трудится Лю Вейбинг, который ранее занимал пост президента Gionee.





Источник: news.mydrivers.com







