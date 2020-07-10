Как Android 10 обогнал Android 9, и вновь говорим о фрагментации Android

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Существенное достоинство Android — ее «открытость». А в числе недостатков неизменно называют фрагментацию версий зеленого робота. Распространение последних итераций Android никак не характеризуется взрывным ростом. Чего не скажешь о iOS. Сама тема уже набила оскомину, но с легкой руки самой Google тему фрагментации Android вновь достали из чулана, стряхнули с нее пыль и заставили говорить о ней профильные издания.

Повод для гордости

Сегодня в блоге для разработчиков Android компания Google похвасталась тем, что по скорости внедрения Android 10 обошел Android 9. Так, по подсчетам поискового гиганта за пять месяцев после выхода стабильной сборки «десятки», она пришла на 100 млн устройств и это на 28% быстрее показателей распространения Android 9 за аналогичный отрезок времени. На данный момент на Android 10 работают уже 400 млн гаджетов.

Несмотря на весь скепсис адептов Apple, которые регулярно бравируют тем, что актуальные версии iOS распространяются практически мгновенно, все же надо отдать должное Google — она делает многое, чтобы ускорить процесс обновления до актуальных версий зеленого робота. И последние результаты по распространению Android 10 тому подтверждение, ведь скорость его развертывания самая быстрая за всю историю зеленого робота.

Фрагментация Android

Стоит напомнить, что на рынке присутствует огромное количество Android-устройств, которые отличаются своими характеристиками. В случае с новой версией операционной системы она, прежде всего, создается для десятков компаний-производителей «железок», а не конечного потребителя. Google выпускает код ОС, который уже затем адаптируется каждым производителем под свои устройства, и железная составляющая тут играет не последнюю роль. Для адаптации и подготовки конечного ПО нужны время и ресурсы, а адресная аудитория настолько огромна, что адаптировать все аппараты и максимально быстро, невозможно. А еще многое зависит от воли самих производителей, которые сами формируют свою политику поддержки устройств.

Тогда как в случае с iOS — Apple «сама себе режиссер». Она выпускает уже адаптированные для конечного продукта и пользователя ПО, которое придет на аппараты за короткий срок. Ее операционная система не зависит от сторонних производителей. Выпуск новой версии iOS — это полный цикл, который целиком и полностью забота самой Apple.

Источник: androidpolice