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Как будет выглядеть Xiaomi Mi 10? Ответ на инсайдерском фото

16.01.2020 2173 9

Премьера титульного флагмана Xiaomi Mi 10 должна состояться в феврале. И если инсайдеры не ошибаются, то состоится презентация в один день с анонсом серии Samsung Galaxy S20 — 11 февраля. А поскольку до намеченного мероприятия остается все меньше времени, поток слухов и утечек усиливается.

 

Как будет выглядеть Xiaomi Mi 10? Ответ на инсайдерском фото – фото 1


Своей осведомленностью с широкой аудиторией решил поделиться достаточно известный поставщик утечек Xiaomishka. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на котором якобы позирует Xiaomi Mi 10. Предлагается оценить исполнение фасада нового флагмана.


Перед нами типичный современный смартфон без каких-либо уникальных дизайнерских элементов, получивший дисплей с изогнутыми боковыми кромками. Для фронталки предусмотрели небольшое круглое отверстие в верхнем левом углу. Нижняя и верхние рамки достаточно заметны, полной безрамочности добиться не удалось.

 

Как будет выглядеть Xiaomi Mi 10? Ответ на инсайдерском фото


Если верить слухам, Xiaomi Mi 10 предложит OLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц и наэкранный сканер отпечатков пальцев. Его «сердцем» станет чипсет Snapdragon 865, работающий вкупе минимум с 6 Гб оперативной памяти. Обещают поддержку ультрабыстрой проводной и беспроводной зарядки, емкую батарейку и многомодульную основную камеру во главе с 108 Мп датчиком.


Источник: twitter.com



Xiaomi Mi 10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 9
 
Александр Завьялов
Во первых на этих картинках расположение кнопок с разной стороны, во вторых в твите сказано,что это всего лишь предположение,а не утверждение. так что точной инфы нет
16.01.2020 16:09
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Максим
Серьезно? В источнике xiaomishka написал "Ребята, вам нравится такая передняя панель?" Не нужно додумывать, что он сказал, что это предположение. А во-вторых, тот что рендер взят с одного из китайских магазинов, продающих защитную пленку для xiaomi mi 10. И обе картинки, скорее всего, как демонстрация того, что десятка будет иметь дырку
16.01.2020 17:47
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неизвестный пользователь
Кыргызстанский школьник не ты ли это ?
16.01.2020 16:06
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Иван
Если ты идиот и попугай, твои проблемы. Есть источник на него ссылаются и можешь проверить сам. Или тебе нравится быть безмозглой массовой, повторяющей чью-то, точнее Стаса, глупость? Своего мнения нет? И ты только на стеб способен, а мыслить не твоя сильная сторона
16.01.2020 17:49
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Serhiy Davydovych
дырка в экране..... это трэшшш....
ты ее видишь всегда- надо тебе камеру или нет. уж как по мне лучьше высувная камера.
16.01.2020 15:47
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Вахуессяоми
Зачем делать в 2020 дырку упороту. В экране, лучше уже вырез посередине, скрыть черной полосой это убожество, позор делать юбилейный смарт таким, а если ещё и ип68 не будет, то зачем это дно 2 летней давности с новым металом, толку....
16.01.2020 14:51
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Евгений Кудашкин
Адский уродец с дыркой в экране и скошенными боковыми гранями.
16.01.2020 13:54
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Amir Mag
Думаю если в бюджетке k30 120 герц, то и их флагман должен тоже быть 120 герцовым.Хотя...
16.01.2020 13:05
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Cool Dude
всем по... будет выглядеть как типичный сяоми либо копия Хуавей
16.01.2020 12:57
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Как будет выглядеть Xiaomi Mi 10? Ответ на инсайдерском фото