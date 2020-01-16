Как будет выглядеть Xiaomi Mi 10? Ответ на инсайдерском фото

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Премьера титульного флагмана Xiaomi Mi 10 должна состояться в феврале. И если инсайдеры не ошибаются, то состоится презентация в один день с анонсом серии Samsung Galaxy S20 — 11 февраля. А поскольку до намеченного мероприятия остается все меньше времени, поток слухов и утечек усиливается.









Своей осведомленностью с широкой аудиторией решил поделиться достаточно известный поставщик утечек Xiaomishka. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на котором якобы позирует Xiaomi Mi 10. Предлагается оценить исполнение фасада нового флагмана.





Перед нами типичный современный смартфон без каких-либо уникальных дизайнерских элементов, получивший дисплей с изогнутыми боковыми кромками. Для фронталки предусмотрели небольшое круглое отверстие в верхнем левом углу. Нижняя и верхние рамки достаточно заметны, полной безрамочности добиться не удалось.









Если верить слухам, Xiaomi Mi 10 предложит OLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц и наэкранный сканер отпечатков пальцев. Его «сердцем» станет чипсет Snapdragon 865, работающий вкупе минимум с 6 Гб оперативной памяти. Обещают поддержку ультрабыстрой проводной и беспроводной зарядки, емкую батарейку и многомодульную основную камеру во главе с 108 Мп датчиком.





Источник: twitter.com







