Как быстро заряжается Honor 30S и как быстро он теряет заряд

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Проблема автономности смартфонов остается одной из актуальных на данный момент. Производители стремятся наращивать производительность устройств и в моду вошли экраны с увеличенной частотой. Все это «иссушивает» батарейку все интенсивнее. В числе альтернативных вариантов увеличить продолжительность работы предлагается увеличение емкости аккумулятора и наращивание скорости зарядки.





Сегодня быстрая зарядка добралась уже до бюджетников, а устройства среднего и премиального уровня заряжаются все быстрее и быстрее. Не так давно свет увидел Honor 30S, который удивил не только новым чипом Kirin 820, но и быстрой 40-ваттной зарядкой. Такой мощности зарядка привилегия флагманов, и то далеко не всех.





Китайские профильные издания первыми получили Honor 30S на тест и начали изучать различные его возможности. Так, было решено узнать, сколько понадобится времени, чтобы зарядить батарейку емкостью 4000 мАч. По итогам теста удалось установить, что 10 минут достаточно, чтобы восполнить заряд аккумулятора на 30%, а отметка 50% была преодолена через 20 минут. Уже через 40 минут аккумулятор заряжен на 90%.





«Кушает» батарейку Honor 30S в зависимости от сценария работы достаточно умеренно. Так, после 15 минут голосового вызова было израсходована 2% ресурса батарейки, а прослушивание музыки при включенном экране «обходится» для аккумулятора потерей 4% энергии.





Если пользователь вздумает поиграть в игру в сети Wi-Fi в течение 30 минут, то он должен быть готов, что источник питания потеряет 12% заряда. Просмотр видео на протяжении 45 минут обернется для батарейки потерей 7% энергии.

Источник: ithome







