Как изменится скорость зарядки Huawei Mate 40 и каким будет дисплей

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Huawei находится в непростой для себя ситуации и при этом умудряется в течение двух весенних месяцев быть на вершине рынка смартфонов. Сейчас компания готовится к осеннему релизу серии Huawei Mate 40, который может быть отложен из-за санкций США, приведших к сбоям в цепочке поставок, прежде всего, чипов.

Заряжать смартфон за считанные минуты

Но последние слухи говорят о том, что повода для беспокойства у фанатов компании нет. Сбоев в производстве новых флагманов не будет, они появятся на рынке вовремя. Кроме того, есть основания полагать, что устройства серии Huawei Mate 40 могут получить поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

В пользу этого говорит сертификация зарядного устройства компании на 66 Вт в китайском центре 3С. Сам блок питания с такой мощностью будет входить в комплект поставки. Есть также слухи, что в этом году Huawei представит технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Не исключают даже того, что устройства с ее поддержкой появятся до конца нынешнего года.

Изогнутый дисплей

Слили в сеть также фотографию, на которой, как утверждает источник, изображено защитное стекло для Huawei Mate 40 Pro. Если оно аутентичное, то «прошка» получит дисплей, чьи боковые грани радикально изогнуты. Такое решение не станет новшеством. В таком шаге будет прослеживаться преемственность с Huawei Mate 30 Pro, обладающий дисплеем-водопадом.

Источники: notebookcheck, twitter