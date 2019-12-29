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Как может выглядеть iPhone SE 2

29.12.2019 795 2

Весь этот год в сети активно бродили предсказания, что Apple выпустит iPhone SE 2. Поговаривают, что его выход запланирован на весну 2020 года. Каким он будет достоверно узнаем во время анонса. А сейчас у нас есть возможность взглянуть на то, какой дизайн может получить этот смартфон.

 

Как может выглядеть iPhone SE 2 – фото 1

 

Со всех сторон аппарат не демонстрируется. Фокус, прежде всего, сделан исключительно на том, как оформят основную камеру. Она одиночная и вместе с ней в один модуль заключена светодиодная вспышка. Повысить привлекательности аппарата должны яркие и эффектные расцветки: желтая и красная. Будут и более классические черный и серебристый цвета. Похоже, что отступы на торцах дисплея не будут радовать своей миниатюрностью. 

 

Как может выглядеть iPhone SE 2 – фото 2

 

По той информации, что ранее появлялась в сети, iPhone SE 2 оснастят дисплеем диагональю 4,7 дюйма, фирменным чипом A13 Bionic и 3 Гб оперативной памяти. Пожалуй, главной особенностью смартфона станет цена.

 

Если известный аналитик Минг-Чи Куо не ошибается, то ценник не превысит отметку в $399. Это более чем привлекательная цена за компактный и мощный мобильник, когда на рынке уже стало «хорошим тоном» просить за смартфоны тысячу долларов.

 

Источник: twitter

iPhone SE 2 Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN
Ужс, как iPad привет из древности.
29.12.2019 18:08
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Sergei 21
не интересно
29.12.2019 17:52
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Как может выглядеть iPhone SE 2