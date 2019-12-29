Как может выглядеть iPhone SE 2

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Весь этот год в сети активно бродили предсказания, что Apple выпустит iPhone SE 2. Поговаривают, что его выход запланирован на весну 2020 года. Каким он будет достоверно узнаем во время анонса. А сейчас у нас есть возможность взглянуть на то, какой дизайн может получить этот смартфон.

Со всех сторон аппарат не демонстрируется. Фокус, прежде всего, сделан исключительно на том, как оформят основную камеру. Она одиночная и вместе с ней в один модуль заключена светодиодная вспышка. Повысить привлекательности аппарата должны яркие и эффектные расцветки: желтая и красная. Будут и более классические черный и серебристый цвета. Похоже, что отступы на торцах дисплея не будут радовать своей миниатюрностью.

По той информации, что ранее появлялась в сети, iPhone SE 2 оснастят дисплеем диагональю 4,7 дюйма, фирменным чипом A13 Bionic и 3 Гб оперативной памяти. Пожалуй, главной особенностью смартфона станет цена.

Если известный аналитик Минг-Чи Куо не ошибается, то ценник не превысит отметку в $399. Это более чем привлекательная цена за компактный и мощный мобильник, когда на рынке уже стало «хорошим тоном» просить за смартфоны тысячу долларов.

Источник: twitter