Как может выглядеть Meizu 17

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В следующем месяце Meizu может блеснуть своим очередным флагманом. Не исключено, что даже двумя, ведь есть предсказания, что наряду с обычным Meizu 17 могут представить его увеличенную версию Plus.





Есть вероятность того, что в этот раз компания решится на кардинальную смену дизайна, подгоняя образ своего устройства под современные стандарты.

Сегодня в сеть выложили изображение, на котором якобы показана лицевая панель Meizu 17. Нам продемонстрировали мобильник, где дисплей почти лишен рамок.









При этом отказались от установки изогнутой матрицы и фронтальную камеру переместили в центр верхней части экрана, встроив ее в круглое отверстие. Такое исполнение селфи-модуля становится стандартом в индустрии, к которому уже начинаешь привыкать.





Ранее в сети уже мелькал рендер Meizu 17 с круглым отверстием под фронталку, но тогда показали смартфон с изогнутым по кромкам дисплеем. Что касается оформления основной камеры, то могли отдать предпочтение круглому блоку.





Характеристики Meizu 17 компания не раскрывает. Известно лишь, что базироваться он должен на Snapdragon 865 и предложит фирменную технологию быстрой зарядки.





Источник: news.mydrivers.com







