Где купить дешевле?

Как может выглядеть Meizu 17

17.02.2020 2335 3

В следующем месяце Meizu может блеснуть своим очередным флагманом. Не исключено, что даже двумя, ведь есть предсказания, что наряду с обычным Meizu 17 могут представить его увеличенную версию Plus.


Есть вероятность того, что в этот раз компания решится на кардинальную смену дизайна, подгоняя образ своего устройства под современные стандарты.

Сегодня в сеть выложили изображение, на котором якобы показана лицевая панель Meizu 17. Нам продемонстрировали мобильник, где дисплей почти лишен рамок.

 

Как может выглядеть Meizu 17


При этом отказались от установки изогнутой матрицы и фронтальную камеру переместили в центр верхней части экрана, встроив ее в круглое отверстие. Такое исполнение селфи-модуля становится стандартом в индустрии, к которому уже начинаешь привыкать.


Ранее в сети уже мелькал рендер Meizu 17 с круглым отверстием под фронталку, но тогда показали смартфон с изогнутым по кромкам дисплеем. Что касается оформления основной камеры, то могли отдать предпочтение круглому блоку.


Характеристики Meizu 17 компания не раскрывает. Известно лишь, что базироваться он должен на Snapdragon 865 и предложит фирменную технологию быстрой зарядки.


Источник: news.mydrivers.com



Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
hdhfhcgc jfhV
Беру
17.02.2020 10:52
Ответить
Evgeniy Bahamut
Если будет минорное обновление в виде 865 снапа и железа, то им в этом году пистец придёт.
17.02.2020 10:36
Ответить
Amir Mag
жалко
17.02.2020 10:21
Ответить

telegram__banner.png
Как может выглядеть Meizu 17