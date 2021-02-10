Как проверить, ввезён ли ваш гаджет в страну официально?

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﻿ Если вы собираетесь купить, или уже купили себе смартфон или планшет от Samsung, не лишним будет проверить, не является ли он "серым". Все недостатки покупки неофициальных устройств описаны в прошлой статье. Итак, есть несколько вариантов проверки вашего девайса:

Во-первых, на коробке должна присутствовать надпись "Samsung офіційний продукт" именно на украинском языке. Она должна присутствовать на основном стикере на коробке. То есть на коробке не должно быть никаких дополнительных наклеек.

Во-вторых, должен присутствовать знак трилистника, это знак УкрСЕПРО, гарантирующий, что ваше устройство официально ввезено в Украину. Он должен быть размещен также на основном стикере.

В третьих, вы можете проверить девайс по IMEI. IMEI это уникальный 16-значный код, присвоенный каждому гаджету. Его можно узнать несколькими путями:

Зайти в приложение телефон и ввести *#06# (в некоторых случаях после этого нужно нажать вызов), и на экране появится его IMEI. В настройках найти пункт "система", затем "о телефоне", и там в одном из пунктов вы сможете увидеть IMEI вашего устройства.

После того как вы узнали IMEI своего Samsung, его нужно проверить, перейдя по ссылке: https://www.samsung.com/ua/support/imei-checking/

И помните, что если вы будете покупать устройства у официальных дилеров, то риск покупки "серого" устройства сводится к минимуму. Список партнёров Samsung можно найти по ссылке: https://www.samsung.com/ua/promotion/official-product/