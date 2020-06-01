Как санкции против Huawei повлияли на главного поставщика компании

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Ключевым негативным моментом в судьбе Huawei на рынке смартфонов становится давление США. Бьет Белый дом точечно, по самым болевым точкам. В числе одного из самых болезненных ударов стало решение США запретить закупку чипов в TSMC, начиная с сентября нынешнего года.

Сокращение производства

Huawei пообещала найти решение и на данный момент наращивает складские запасы процессоров, а также ведет переговоры с другими чипмейкерами на предмет закупки у них аппаратных платформ.

Очередной удар США пришелся не только по самой китайской компании, но и ее основным поставщикам и, соответственно, их производственным и финансовым показателям. К примеру, TSMC уже вынуждена пересмотреть свои планы на год нынешний.

Чипмейкер ожидает, что производство 5-нм процессоров будет сокращено на 10-15 тысяч в месяц, а 7-нанометровых однокристальных систем на 10-20 тысяч. Ожидается, что из-за санкций Белого дома в отношении Huawei, TSMC может недосчитаться 15% выручки по итогам четвертого квартала нынешнего года. Она может потерять до $7 млрд в объеме своих капиталовложений по итогам 2020-2021гг.

Торможение развития

Кроме того, тайваньская компания вынуждена была отказаться от планов по расширению производства 5-нм чипов и выход пробной партии 3-нм процессоров отложен до второго квартала следующего года. Целый ряд поставщиков получили от TSMC уведомление о необходимости приостановить поставку оборудования в ее адрес.

Источники: mydrivers, sohu