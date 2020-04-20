Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой

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Несмотря на все усилия конкурентов потеснить продукт Apple с лидирующей позиции, AirPods остаются одними из самых популярных наушников в мире. По мнению аналитиков, сегмент TWS‑гарнитур продолжит свой рост и в 2020 году несмотря на все проблемы, которые принесла с собой пандемия коронавируса. Поэтому не удивительно, что в семействе TWS-наушников от Apple ожидается пополнение.

По данным авторитетного сетевого поставщика утечек Джона Проссера, у «яблочной» компании все готово, чтобы представить новые наушники. Изначально их анонс планировался на март, но в итоге премьера пройдет в мае одновременно с релизом нового MacBook Pro.

В самом сообщении информатора отсутствуют какие-либо подробности о технической части будущих AirPods. Возможно, компания покажет AirPods Pro Lite — лайт версию гарнитуры. Концерну из Купертино не дает покоя то, что еще не все «подсели» на ее наушники, поэтому может выпустить удешевленный вариант для увеличения лояльной аудитории.

По слухам, форм-фактор у новых наушников сохранят, а вот функцией активного шумоподавления могут пренебречь. А чтобы ощутимо снизить ценник, могут пойти и на отказ от поддержки технологии беспроводной зарядки. Еще это будет гарнитура про качественный звук, поэтому у нее есть все шансы стать популярной.

Источник: twitter