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Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой

20.04.2020 511 0

Несмотря на все усилия конкурентов потеснить продукт Apple с лидирующей позиции, AirPods остаются одними из самых популярных наушников в мире. По мнению аналитиков, сегмент TWS‑гарнитур продолжит свой рост и в 2020 году несмотря на все проблемы, которые принесла с собой пандемия коронавируса. Поэтому не удивительно, что в семействе TWS-наушников от Apple ожидается пополнение.

 

Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой – фото 1

 

По данным авторитетного сетевого поставщика утечек Джона Проссера, у «яблочной» компании все готово, чтобы представить новые наушники. Изначально их анонс планировался на март, но в итоге премьера пройдет в мае одновременно с релизом нового MacBook Pro.

 

Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой – фото 2

 

В самом сообщении информатора отсутствуют какие-либо подробности о технической части будущих AirPods. Возможно, компания покажет AirPods Pro Lite — лайт версию гарнитуры. Концерну из Купертино не дает покоя то, что еще не все «подсели» на ее наушники, поэтому может выпустить удешевленный вариант для увеличения лояльной аудитории.

 

Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой – фото 3

 

По слухам, форм-фактор у новых наушников сохранят, а вот функцией активного шумоподавления могут пренебречь. А чтобы ощутимо снизить ценник, могут пойти и на отказ от поддержки технологии беспроводной зарядки. Еще это будет гарнитура про качественный звук, поэтому у нее есть все шансы стать популярной.

 

Источник: twitter

Apple AirPods
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.04.2020

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Как скоро Apple пополнит семейство AirPods новинкой