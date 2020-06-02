Как выглядит смартфон Huawei с подэкранной камерой

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О чем мечтают многие пользователи со времен появления «монобровей», «челок», «каплей» и «дырок»? Правильно, чтобы все эти дизайнерские изыски ушли в прошлое, исчезли совсем и производители положили конец издевательствам над передней панелью устройств. И если уж избавляться от вырезов, то кардинально, отправив селфи-камеру под дисплей.

Экран без вырезов

Придумать то придумали, но исполнить в коммерческом устройстве так до сегодняшнего дня никто и не смог. Над подэкранными фронталками работают Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi и Huawei. Есть даже предположение, что всех обойдет в гонке новаций именно Huawei. В государственном управлении по делам интеллектуальной собственности Китая был обнаружен патент на новый смартфон Huawei. Приложенные к описанию иллюстрации демонстрируют аппарат, где, судя по всему, селфи-камера отправлена под изогнутый по кромкам дисплей.

Что с основной камерой

Также предлагаются два варианта исполнения основной камеры, где в первом случае она получила блок прямоугольной формы в верхнем левом углу, а во втором — круглая площадка по центру верхней части задней панели.

Напомним, что наличие одобренных патентных заявок вовсе не означает, что все эти задумки компания реализует в будущем. Но все же они показывают, в каком направлении работает производитель смартфонов и его желание избавиться от вырезов не может не радовать.

Источник: letsgodigital