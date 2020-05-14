Какие Android-смартфоны стали самыми популярными в I квартале

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Аналитики всех мастей с завидной регулярностью изучают симпатии пользователей и определяют любимчиков. Специалисты Strategy Analytics опубликовали свой отчет, назвав шесть самых популярных смартфонов на операционной системе Android по итогам первых трех месяцев нынешнего года.

Маркетинговые усилия и сила бренда Samsung сделали свое дело. Самой популярной моделью стал Galaxy A51. За первые три месяца нынешнего года компании удалось продать почти 6 млн единиц и это 2,3% доли рынка. На втором месте оказался Redmi 8 с долей 1,9% и на третьей строчке, как ни удивительно, Galaxy S20+ — 1,7%.

С четвертой по шестую позицию сумели занять Samsung Galaxy A10s, Redmi Note 8 и Galaxy A20s. Если говорить о поставках смартфонов на глобальном рынке, то они упали. Было отгружено 274,8 млн единиц, что на 17% меньше, чем годом ранее. На долю устройств с ОС Android пришлось 86%.

Любые подсчеты аналитиков стоит воспринимать с определенной долей скептицизма и не принимать полностью на веру. Так, не так давно аналитики Canalys также опубликовали свой отчет о самых популярных смартфонах первого квартала нынешнего года. Если его рассматривать только в разрезе Android-смартфонов, то тройка лидеров выглядит так: Redmi Note 8/8T, Galaxy A51 и Galaxy A10s.

Источник: androidcentral