Какие производители быстрее других обновили свои флагманы до Android 10

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Немало пользователей мечтают о том, чтобы их смартфоны обновлялись как можно дольше и быстрее. К сожалению, политика большинства компаний такова, что они не спешат с выпуском обновлений до новой версии Android. Рассказываем о том, какие производители проявили расторопность в приходе Android 10 на свои устройства за последние полгода с момента выхода стабильной сборки операционной системы.

Соответствующее исследование провел ресурс ComputerWorld и он, прежде всего, сделан с оглядкой на флагманы, и те модели, которые доступны в США. Поэтому в отчет не попали целый ряд китайских компаний.

Естественно, что раньше других десятую итерацию зеленого робота получили устройства Google. Среди сторонних компаний активнее других продвигала обновление до Android 10 компания Essential. В ее активе всего один смартфон, но она умудрилась обновить его до актуальной версии операционной системы в день выхода стабильной сборки.

Оперативность в распространении Android 10 проявила OnePlus. Так, через 18 дней после выхода стабильной сборки этой версии ОС, ее получили флагманы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а 90 дней понадобилось для того, чтобы «десятка» пришла на OnePlus 6 и OnePlus 6T.

В числе тех, кто на протяжении первых 3-4 месяцев сумел предложить Android 10 для ряда своих моделей, значатся компании LG, Samsung, Sony и Nokia. В числе аутсайдеров оказались такие производители как Motorola и HTC, которые на данный момент не удосужились обновить до «десятки» свои флагманы прошлых лет. И сделают ли они это в будущем, неизвестно.

Источник: computerworld.com