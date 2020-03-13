Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Какие производители быстрее других обновили свои флагманы до Android 10

Какие производители быстрее других обновили свои флагманы до Android 10

13.03.2020 934 0

Немало пользователей мечтают о том, чтобы их смартфоны обновлялись как можно дольше и быстрее. К сожалению, политика большинства компаний такова, что они не спешат с выпуском обновлений до новой версии Android. Рассказываем о том, какие производители проявили расторопность в приходе Android 10 на свои устройства за последние полгода с момента выхода стабильной сборки операционной системы.

 

Какие производители быстрее других обновили свои флагманы до Android 10 – фото 1

 

Соответствующее исследование провел ресурс ComputerWorld и он, прежде всего, сделан с оглядкой на флагманы, и те модели, которые доступны в США. Поэтому в отчет не попали целый ряд китайских компаний.

 

Естественно, что раньше других десятую итерацию зеленого робота получили устройства Google. Среди сторонних компаний активнее других продвигала обновление до Android 10 компания Essential. В ее активе всего один смартфон, но она умудрилась обновить его до актуальной версии операционной системы в день выхода стабильной сборки.

 

Оперативность в распространении Android 10 проявила OnePlus. Так, через 18 дней после выхода стабильной сборки этой версии ОС, ее получили флагманы OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а 90 дней понадобилось для того, чтобы «десятка» пришла на OnePlus 6 и OnePlus 6T.

 

В числе тех, кто на протяжении первых 3-4 месяцев сумел предложить Android 10 для ряда своих моделей, значатся компании LG, Samsung, Sony и Nokia.  В числе аутсайдеров оказались такие производители как Motorola и HTC, которые на данный момент не удосужились обновить до «десятки» свои флагманы прошлых лет. И сделают ли они это в будущем, неизвестно.

 

Источник: computerworld.com

Android 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Какие производители быстрее других обновили свои флагманы до Android 10