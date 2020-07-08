Какие смартфоны Huawei и Honor раньше всех смогут установить EMUI 11?

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Совсем недавно китайская корпорация Huawei подтвердила, что новая версия фирменной оболочки EMUI начнёт распространяться уже в третьем квартале этого года. Обновление пользовательского интерфейса будет основано на Android 11, а список смартфонов, которые первыми его получат сегодня опубликовали.

Информация от инсайдеров

Список показался на выложенном в Weibo и официальном форуме Huawei скриншоте. Там указаны все устройства, которые раньше всех смогут обновиться. Среди них немало представителей серии Mate: Mate 30 Pro, обычный Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design,﻿ Mate 20X / Pro, Mate 20 RS Porsche Desig и Mate X. После идут четыре смартфона из серии P: P40 и P40 Pro и P30 и P30 Pro. Также будут обновлены следующие устройства, принадлежащие к линейке Nova: Nova 6 5G, Nova5T / Pro, Nova5z и Nova 5i Pro﻿.

EMUI 11 придёт даже на планшеты, сначала обновятся владельцы MatePad и MediaPad m6.

Среди смартфонов Honor апдейт ПО получат Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition и Honor 9X Pro﻿.

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Источник: Gizchina

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