Какие смартфоны обесцениваются быстрее: iPhone или Android-устройства?

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Смартфоны покупают и будут делать это еще много лет. Они стали неотъемлемой частью жизни современного человека. В последнее время на фоне роста цен на мобильные устройства достаточно активно живет рынок «секонд-хенда» и есть немало тех, кто не гнушается приобретать бывшие в эксплуатации аппараты. Интересно, какие модели быстрее всего теряют в цене и какие есть наиболее выгодные варианты для вложения средств?

Аутсайдеры

На помощь пришли специалисты сайта SellCell, который как раз и заточен на анализ цен новых и б/у смартфонов на рынке США. Они выпустили свой очередной отчет, где выяснили, какие мобильники компаний Apple, Samsung, Sony, LG и Google быстрее теряют в цене. В списке аутсайдеров оказался такие модели как LG G7 ThinQ, Sony Xperia XZ2/XZ Premium и LG V40 ThinQ, которые за последние два года обесценились более чем на 83%. Более 75% от первоначальной цены за два прошедшие пару лет потеряли Samsung Galaxy S9/S9+, Galaxy Note 9, Google Pixel 3/3 XL.

Фавориты

Больше всего денег от перепродажи б/у смартфона выручат владельцы iPhone XR на 64 Гб — он обесценился на 53,2%. Что касается iPhone XS и XS Max, то за два года они потеряли в цене 56% и 56,8% соответственно. Выгодной стала и покупка Samsung Galaxy S10, который обесценился на 58,73%.

Источник: sellcell