Какие смартфоны покупали чаще всего в первом квартале

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Эксперты из компании Canalys провели масштабное исследование, для того чтобы выяснить, какие модели мобильных устройств были самыми популярными в первом квартале 2020 года. Выяснилось, что представители только трех компаний попали в топ-10 самых продаваемых смартфонов. Десятку лучших разделили между собой модели Apple, Samsung и Xiaomi.

По итогам первых трех месяцев нынешнего года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11. По объемам продаж этой модели не было равных на рынке и в том, что она стала лидером продаж, нет ничего удивительного. А вот второе место Redmi Note 8/8T можно считать сюрпризом и серьезным успехом для Xiaomi и ее суббренда Redmi.

Замкнул тройку самых популярных устройств Samsung Galaxy A51, который обошел Samsung Galaxy A10s, идущий четвертым. Пятое место в рейтинге досталось Redmi Note 8 Pro, который покупали куда охотнее, чем iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy A20s и Galaxy A01. На девятом месте оказался еще один китайский смартфон — Redmi 8A. Десятую строчку рейтинга смог занять iPhone 11 Pro.

Обращает на себя внимание то, что по данным аналитиков, не слишком востребованными оказались смартфоны таких компаний как Huawei, Oppo и Vivo, которые неизменно входят в десятку крупнейших производителей смартфонов.

Источник: androidauthority