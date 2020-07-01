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Каким будет Samsung Galaxy Z Flip 5G

01.07.2020 490 0

Если верить слухам, на августовской презентации Unpacked компания Samsung может показать свой усовершенствованный вариант Galaxy Z Flip. Как утверждают инсайдеры, этот смартфон будет мало, чем отличаться от базового и все сведется к смене аппаратной платформы. Похоже, что их предсказания сбудутся.

 

Каким будет Samsung Galaxy Z Flip 5G – фото 1

 

Что поведал регулятор

 

Изображения и характеристики Galaxy Z Flip 5G появились на сайте сертификационного ведомства TENAA. В плане внешнего вида никаких изменений не произошло. Форм-фактор и габариты остались прежними, а из нововведений может быть только появление в цветовой палитре медного оттенка.

 

Каким будет Samsung Galaxy Z Flip 5G – фото 2

 

Что касается характеристик Galaxy Z Flip 5G, то он получит гибкий AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636х1080 точек и дополнительный миниатюрный 1,05-дюймовый экран на внешней стороне разрешением 300х112 пикселей. Упоминается 8-дерный чип с тактовой частотой 3,09 ГГц (предположительно, Snapdragon 865+), 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.

 

Каким будет Samsung Galaxy Z Flip 5G – фото 3

 

Разрешение фронтальной камеры составило 10 Мп, основная получила два датчика на 12 Мп + 12 Мп, а внутри стоят две батарейки емкостью 2500 мАч и 704 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт. Что касается ценника, то достоверных сведений на этот счет нет. Но почти наверняка 5G-версия складного смартфона не будет стоить дешевле базовой — $1400.

 

Источник: tenaa

 

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Samsung Galaxy Z Flip 5G Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.07.2020

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Каким будет Samsung Galaxy Z Flip 5G