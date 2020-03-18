Каким будет ZTE Axon 11 5G? Первый пресс-рендер флагмана

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ZTE решила напомнить о себе широкой аудитории, устроив анонс флагмана Axon 11 5G. Пройдет он 23 марта в онлайн-формате и ожидается, что это будет очередной смартфон на базе Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. В преддверии анонса был опубликован промо-постер, который позволил узнать больше об экстерьере новинки.









Дизайн задней панели сделан с оглядкой на Huawei Mate 20 или iPhone 11 Pro. На это указывает квадратной формы блок основной камеры, получивший четыре датчика изображения. Печалит, что инженеры компании не стали искать какой-то свой подход в оформлении тыльной камеры, а попросту предпочли следовать тренду на рынке.





Как выглядит передняя панель, неизвестно. Не сложно предугадать, что предложат дисплей с тонкими рамками, а фронталка будет посредине верхней части экрана или ее отправят в один из углов.





Также ZTE Axon 11 5G уже успел получить сертификат китайского агентства 3С, что позволило узнать, что он получил поддержку быстрой 18-ваттной зарядки. От смартфона стоит ждать OLED‑матрицу разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4000 мАч, стереодинамики, встроенный Hi-Fi аудиочип и ОС Android 10 с оболочкой MiFavor 10.

Источник: toutiao







