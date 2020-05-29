Каким был отменённый смартфон Google?

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В прошлом году компания Google решилась на очень ответственный шаг и презентовала два смартфона, относящихся к среднему ценовому сегменту - Pixel 3a и 3a XL. Реакция на эти устройства была в большей степени положительной, пользователи хвалили Google за хорошую оптимизацию, отлично работающее приложение Камера и соответствие смартфона заявленной цене.

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Однако мир технологий меняется настолько быстро, что за год своего существования ранее неплохие среднячки успели устареть и теперь проигрывают новым китайским смартфонам в этой ценовой категории. Конечно, у серии Pixel до сих пор немало фанатов, которые ждут презентации следующего поколения устройств, но эта новость не сильно их обнадёжит, потому что увидим мы в этом году только обычную версию - Pixel 4a XL был отменён.

Стали известны чипы, которые лягут в основу Google Pixel 4a и Pixel 4a XL

Но благодаря инсайдерам мы можем хотя бы увидеть то, какой могла бы быть XL версия Pixel 4a. Нам доступны многочисленные рендеры устройства, представляющие смартфон со всех сторон.

Изображения смартфона

На визуализациях мы видим полностью пластиковый смартфон, конечно, за исключением экрана. Спереди в глаза бросаются довольно большие рамки и вырез для фронтальной камеры. При взгляде на заднюю часть устройства глаз сразу падает на сканер отпечатков пальцев. Раньше такое расположение было обычным и никого не удивляло, но с популяризацией технологии дактилоскопа под экраном и разблокировки по лицу о таких классических решениях стали забывать.

Габариты Pixel 4a XL - 154,3 x 73,9 x 8,2 мм﻿. При таких размерах он был бы даже чуть меньше предшественника, обладая при этом экраном большей диагонали. Устройство в целом выглядит неплохо, соответствует фирменному стилю линейки и почти не вызывает вопрос по дизайну, так что на вопрос «﻿Почему смартфон отменили»﻿ эти визуализации не ответят.

Дата выхода Pixel 4a

На данный момент презентацию теперь уже единственного будущего смартфона компании по приемлимой цене планируют провести где-то в середине июля. Но учитывая сколько раз Google откладывала выпуск продолжения нельзя исключать вероятность очередного переноса.

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Источник: gsmarena