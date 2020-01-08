Каким видит свое будущее Realme

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Вчера состоялась премьера Realme X50, который стал первым 5G-смартфоном суббренда Oppo. Во время презентации компания похвасталась своими достижениями за минувший год. Так, по подсчетам производителя, в 2019 году он поставил на рынок 25 млн трубок. Прирост по сравнению с 2018 годом составил впечатляющие 500%.









Не менее амбициозные цели и задачи поставлены на 2020 год. Так, Realme уверена, что ей под силу отгрузить на рынок вдвое больше смартфонов. И если эта цель будет достигнута, то в начале 2021 года компания должна отчитаться о не менее 50 млн поставленных мобильников. И это при условии, что на рынок Китая компания намерена выводить только 5G‑смартфоны. Будут среди них и доступные модели с ценниками в диапазоне от $216 до $288.

Не забыла Realme напомнить и то, что по итогам третьего квартала прошлого года она оказалась на седьмой строчке табеля рангов крупнейших смартфоностроителей в мире. И такой результат был достигнут всего через 1,5 года после выхода бренда на рынок.





Исполнительный директор Сюй Ци в одном из своих интервью заявил о том, что цель Realme — стать глобальным брендом мобильных телефонов премиального уровня. А еще в планах расширение портфолио продуктов, среди которых будет телевизор Realme Smart TV. Дебютирует он в 2020 году, а на данном этапе он только проектируется.





Источник: ithome.com







