Какой голосовой помощник самый популярный

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Самым используемым на рынке голосовым помощником признали Siri. К такому выводу пришли специалисты Futuresource Consulting, проведя исследование рынка.





Голосовой ассистент от Apple контролирует 35% мирового рынка, а всего в нынешнем году было поставлено 1,1 млрд устройств, которые обладают умными помощниками. По прогнозам аналитиков, через четыре года эта цифра составит 2,5 млрд устройств.





Microsoft Cortana занимает 22% рынка и в топ самых популярных голосовых ассистентов попал Google Assistant с результатом 9%. Что касается Alexa, то на него приходится 4%.





Лидерство Siri объясняется тем, что его поддержку предлагают не только iPhone, но и планшеты iPad, компьютеры Mac, смарт-часы Apple Watch, акустические системы HomePod и популярные наушники AirPods.





Несмотря на рост популярности голосовых ассистентов, все еще многие пользователи предпочитают не прибегать к их услугам. Это связано с недостаточной развитостью их речевых навыков и немало пользователей попросту не знают, в каких сценариях использования он может пригодиться. На данный момент, голосовые ассистенты все еще остаются инструментом для гиков.





Источник: cultofmac.com