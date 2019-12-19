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Какой голосовой помощник самый популярный

19.12.2019 1490 2

Самым используемым на рынке голосовым помощником признали Siri. К такому выводу пришли специалисты Futuresource Consulting, проведя исследование рынка.


Голосовой ассистент от Apple контролирует 35% мирового рынка, а всего в нынешнем году было поставлено 1,1 млрд устройств, которые обладают умными помощниками. По прогнозам аналитиков, через четыре года эта цифра составит 2,5 млрд устройств.

 

Какой голосовой помощник самый популярный


Microsoft Cortana занимает 22% рынка и в топ самых популярных голосовых ассистентов попал Google Assistant с результатом 9%. Что касается Alexa, то на него приходится 4%.


Лидерство Siri объясняется тем, что его поддержку предлагают не только iPhone, но и планшеты iPad, компьютеры Mac, смарт-часы Apple Watch, акустические системы HomePod и популярные наушники AirPods.


Несмотря на рост популярности голосовых ассистентов, все еще многие пользователи предпочитают не прибегать к их услугам. Это связано с недостаточной развитостью их речевых навыков и немало пользователей попросту не знают, в каких сценариях использования он может пригодиться. На данный момент, голосовые ассистенты все еще остаются инструментом для гиков.


Источник: cultofmac.com

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Hryhorian Mykhaylo
Сири ...??? не, не слышал!!)))
19.12.2019 16:49
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Cool Dude
самый популярный и Самый тупой
19.12.2019 14:59
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Какой голосовой помощник самый популярный