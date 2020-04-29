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Какой Samsung выбрать в 2020 году? Galaxy M31, M21, A31, A51. Смартфоны до $300

29.04.2020 1091 0

В этом году ценники на флагманы воспарили в облака, поэтому все больше пользователей обращают свой взор в сторону устройств среднего и бюджетного уровней. Так, в сегменте до $300 можно найти немало неплохих смартфонов и без переплаты.

 

Правда, придется пойти на ряд компромиссов. Для всех, кто прежде всего обращает внимание на бренд, мы решили провести сравнительный тест актуальных смартфонов Samsung.

 

Какой Samsung выбрать в 2020 году? Galaxy M31, M21, A31, A51. Смартфоны до $300 – фото 1

 

Ловите обзор новеньких мобильников Samsung под разный бюджет. Речь пойдет о моделях Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy A31 и Galaxy A51. Все четыре смартфона появились недавно, и мы постарались разобраться в неочевидных истинах при выборе устройств.

 

В прямом сравнении мы попытались оценить новинки с точки зрения дизайна, производительности и автономности. Уделили внимание материалам корпуса, дисплеям и камерам, а также определились с тем, почему их стоит приобретать и какие их черты могут остановить от покупки.

 

Для повседневных задач у всех четырех смартфонов есть достаточный запас мощности, по времени работы откровенно не пасут задних и по качеству снимков они в чем-то уступают конкурентам, а в чем-то их превосходят. Но они не лучшие в своих сегментах и если вы выбираете устройство не по названию бренда, то вы сможете найти варианты предпочтительнее.

 

Samsung Galaxy M31 Samsung M21 Samsung A31 Samsung A51
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2020

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Какой Samsung выбрать в 2020 году? Galaxy M31, M21, A31, A51. Смартфоны до $300