Какой Samsung выбрать в 2020 году? Galaxy M31, M21, A31, A51. Смартфоны до $300

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В этом году ценники на флагманы воспарили в облака, поэтому все больше пользователей обращают свой взор в сторону устройств среднего и бюджетного уровней. Так, в сегменте до $300 можно найти немало неплохих смартфонов и без переплаты.

Правда, придется пойти на ряд компромиссов. Для всех, кто прежде всего обращает внимание на бренд, мы решили провести сравнительный тест актуальных смартфонов Samsung.

Ловите обзор новеньких мобильников Samsung под разный бюджет. Речь пойдет о моделях Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy A31 и Galaxy A51. Все четыре смартфона появились недавно, и мы постарались разобраться в неочевидных истинах при выборе устройств.

В прямом сравнении мы попытались оценить новинки с точки зрения дизайна, производительности и автономности. Уделили внимание материалам корпуса, дисплеям и камерам, а также определились с тем, почему их стоит приобретать и какие их черты могут остановить от покупки.

Для повседневных задач у всех четырех смартфонов есть достаточный запас мощности, по времени работы откровенно не пасут задних и по качеству снимков они в чем-то уступают конкурентам, а в чем-то их превосходят. Но они не лучшие в своих сегментах и если вы выбираете устройство не по названию бренда, то вы сможете найти варианты предпочтительнее.