Какой Xiaomi выбрать в 2020 году: Лучшие смартфоны
Какой Xiaomi выбрать в 2020 году: Лучшие смартфоны
Содержание:
Смартфоны до $150 / 10 000 руб / 4 000 грн
Смартфоны до $200 / 13 800 руб / 5 300 грн
Смартфоны до $300 / 20 800 руб / 8 000 грн
Смартфоны до $500 / 34 600 руб / 13 300 грн
Так уж получилось, что к некоторым крупнейшим компаниям буквально прилипли очень емкие и точные фразы. Можно сказать, неофициальные прозвища.
Например, когда-то давно компанию Google называли Корпорацией Добра. С тех пор прошло много лет. Все уже давно убедились в том, что доброты там не больше, чем у ублюдков из компании Qualcomm, но сама фраза “Корпорация Добра” уже практически принадлежит гуглу и до сих пор ни с одной другой компанией она не ассоциируется.
Или вот вам другой пример - OnePlus, который однажды прославился как «убийца флагманов». И даже несмотря на то, что сейчас в линейке производителя имеются уже не только «флагманы за полцены», но и вполне себе дорогие аппараты, эта фраза всё-равно уже приклеилась именно к OnePlus.
Да, время от времени некоторые блогеры, включая и меня самого, называют убийцей флагманов любой относительно недорогой аппарат с крутым железом. Но мы все-равно помним кто был первым обладателем такого титула.
Причем, что очень важно - эти компании не выбирали себе слоганы. За них это сделали сами люди. Именно так это и работает, и никак иначе
Например, Apple пыталась навязать iPhone 11 слоган «Только инновации». Но проблема в том, что инноваций, как таковых, не было, от слова, совсем. «Инновации» - это явно не про iPhone, поэтому такое прозвище не прижилось даже среди работников Apple.
Samsung тоже пропихивали слоган «включи будущее», пытаясь навязать своей линейке Galaxy прозвище «смартфоны будущего», но если говорить откровенно, - это выглядело просто жалко.
Прозвище нельзя навязать. Люди сами должны разнести его по всем форумам, сайтам, статьям, комментариям и так далее.
Так вот, а теперь скажите, какой бренд ассоциируется у вас с фразой «ТОП за свои деньги?»
Мне кажется, никто не будет спорить с тем, что эта фраза не просто прилипла к Xiaomi, но уже даже выебила клеймо.
Вот только в последнее время модельный ряд компании стал намного шире. Сейчас Xiaomi предлагают не только дешман-колошман, но и очень даже дорогие флагманы… Есть аппараты за 100 баксов, есть за 300, есть за 500, а есть и за косарь. Как говорится, на любой вкус и кошелек.
И первое, о чем я хочу сказать - Я ВАС ПОНИМАЮ!
В последнее время Xiaomi действительно сошли с ума и наплодили столько однотипных, похожих друг на друга моделей смартфонов, что я сам иногда уже начал теряться.
А ведь я - тот человек, который топит за Xiaomi, наверное, активнее всех остальных техноблогеров. Я покупал почти все их смартфоны, и не просто держал в руках, а пользовался каждым из них как минимум неделю, а потом еще записывал обзоры, но даже мне иногда тяжело ориентироваться в том, что они предлагают.
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Один и тот же смартфон запросто может иметь несколько разных названий, или даже продаваться под разными брендами. Да и новое поколение совсем не обязательно будет лучше предыдущего. Мало того, всего за 1 год концепция какой-то линейки может полностью измениться.
Причем, постоянно закрываются какие-то старые линейки смартфонов, вместо них появляются новые, которые на самом деле являются копиями тех смартфонов, которые уже и так продаются…. Короче, Xiaomi реально пытаются нас запутать. В этом году я действительно начал так думать.
Поэтому давайте пройдемся по всем ценовым сегментам и в каждом из них выберем по одной самой лучшей модели смартфона:
- для заказа на AliExpress
- для покупки в Россиии
- для покупки в Украине.
Если что, курс доллара я беру по гуглу, а конечную сумму для удобства округляю в ближайшую сторону.
Заранее извиняюсь перед казахами, белорусами и зрителями других стран. Вам придется ориентироваться по ценам на AliExpress.
И еще несколько важных замечаний: я рассматриваю смартфоны не только этого года, но и всех предыдущих лет. Если какая-то старая модель до сих пор еще с огоньком - тогда окей, мы это учтем.
Но при этом, сами аппараты обязательно должны быть новыми, а магазины я смотрю только те, в которых покупал бы сам.
Максимальная экономия на Xiaomi
Начнем, конечно же, с ультра-бюджетного сегмента. И если самый главный приоритет для вас - это экономия, тогда тут всё очень просто: в России и Украине покупаем Redmi Go, а на AliExpress - либо Redmi 7A, либо Redmi 8A. Ориентировочные цены вы видите на изображении выше. Итак, почему в наших странах стоит купить именно Redmi Go, а не какой-нибудь совсем старенький Redmi 4X, или Redmi 5A?
Да потому что таким альтернативам - 100 лет в обед. И помимо того, что они в принципе не слишком то и лучше (а в чем-то даже хуже), так еще и практически наверняка это будет “REF”, то есть - отремонтированный смартфон.Но почему я сказал, что на AliExpress лучше купить Redmi 7A или 8A? Начнем с того, что Redmi Go на AliExpress вообще не продается, а Redmi 6 устарел, и наверняка это снова рефка. Поэтому остаются только те 2 варианта, которые я назвал.Redmi 8A отличается увеличенным дисплеем и емкостью аккумулятора. Ну, и еще камера там немного другая, но это мелочи.
Короче, если хотите более компактный вариант - берите Redmi 7A. Если габариты не смущают - тогда Redmi 8A. Всё просто.
Смартфоны Xiaomi за $150 / 10 000 руб / 4 000 грн
Добавив к бюджету еще немного денег перед нами появляются уже ГОРАЗДО более интересные модели. Например, в Украине прямо сейчас практически в любом официальном магазине можно купить Redmi Note 8T.
За свои деньги это просто отличный аппарат. С одной стороны, его особо не за что сильно хвалить. Но с другой стороны - главное, что его совершенно не за что ругать.
Дисплей хороший. Аккумулятор емкий. Процессор достойный. Звук вполне нормальный. Камера отличная. Сборка вообще замечательная. Мало того, еще и NFC есть!
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Короче, за 150 долларов - это топчик.Но в России цены немного отличаются. И, к сожалению, не в лучшую сторону.
Придется выбирать между Redmi Note 7 или Redmi 8. И лично я бы выбрал Redmi Note 7. У него и дисплей FullHD, и процессор мощнее, и прошивок вагон.Правда, по бюджету это настолько впритирочку, что возможно придется докинуть еще несколько сотен рублей, но оно того стоит. Чтобы потом не жалеть, лучше просто докиньте.
Ну, а на AliExpress многие продавцы подбивают купить Xiaomi Mi 8 SE, но я бы не стал их слушать, и взял бы тот же Redmi Note 8T, о котором я говорил буквально минуту назад.Казалось бы, Xiaomi Mi 8 SE - это бывший субфлагман, который работает на процессоре Snapdragon 710… На первый взгляд, всё круто.
Но аккумулятор маленький, памяти всего 64 Гб без слота для microSD, обновления прошивки под большим вопросом, а вам пришлют перепрошитую китайскую версию без поддержки 20 бэнда, и вдобавок ко всему - я почти уверен что это рефнутые аппараты. Поэтому не выделываемся и покупаем Redmi Note 8T. Это беспроигрышный вариант. Только учтите: эта модель может продаваться как с модулем NFC, так и без него. Лучше, конечно же, покупать с NFC, поэтому будьте внимательны.
Почему всё так сложно? Ну, потому что это Xiaomi.
Смартфоны Xiaomi за $200 / 13 800 руб / 5 300 грн
Еще немного поднимаем планку и теперь прямо в Украине вы можете купить модель Redmi Note 9.
Чтобы не грузить вас подробностями, это слегка прокачанный Redmi Note 8T, о котором я вам только что рассказывал. Причем, за 5300 гривен можно купить версию сразу на 4/128 Гб памяти.А вот в России за 200 баксов можно купить только Redmi Note 8T. Тот самый смартфон, который мы покупали в Украине за 150 долларов.Почему между нашими странами такая большая разница в цене - я не знаю, и никак повлиять на это, к сожалению, не могу.
Ну, а на AliExpress предлагаю брать Redmi Note 9S. Свои деньги этот аппарат более чем оправдывает. Единственный нюанс - отсутствие NFC.
В принципе, если вам очень важно иметь NFC, тогда возьмите Redmi Note 8 Pro. Он тоже очень хорош. Единственный нюанс - процессор от MediaTek. Если объяснять, как говорится, «на пальцах», то оба варианта крутые. Но у Redmi Note 9S нет модуля NFC, а у Redmi Note 8 Pro немного хуже автономность.
Смартфоны Xiaomi за $300 / 20 800 руб / 8 000 грн
А вот теперь начинается самое веселье, потому что на 300 баксов уже можно как следует разгуляться.Например, в Украине можно купить Xiaomi Mi Mix 2, или первый Pocophone, но я предлагаю остановиться на моделях Redmi K30 и Xiaomi Mi 9T.Естественно, обе эти модели имеют встроенный модуль NFC, как, в общем-то, и все остальные аппараты, которые я сегодня еще буду называть. Потому что для смартфона, который имеет ценник выше 300 долларов, просто неприлично не иметь модуля NFC.
Лично для себя, из этих двух аппаратов я бы выбрал Mi 9T, даже несмотря на то, что это модель предыдущего поколения.
Всё дело в том, что у нее большой AMOLED-дисплей без каких-либо вырезов, а по всей остальной начинке смартфоны довольно похожи. Redmi K30 должен был удивить нас частотой обновления экрана 120 Гц. Но, честно говоря, не получилось. Дело в том, что в смартфоне используется IPS-матрица довольно низкого качества, поэтому с цветопередачей имеются серьезные проблемы. Да еще и огромный вырез сразу под две фронталки тоже портит общее впечатление, а процессор Snapdragon 730G хоть и довольно мощный, но вывозить стабильные 120 Гц у него получается далеко не всегда.
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А вот в России оба этих аппарата немного не укладываются в наш ценовой диапазон. Собственно, если у вас есть возможность - тогда лучше докиньте немного денег. Ну, а если такой возможности нет, тогда придется соглашаться на Redmi Note 9 Pro. Да и то - версию на 64 Гб.
По сути, Redmi Note 9 Pro - это тот же самый Redmi Note 9S, но только теперь с модулем NFC. В принципе, аппарат хороший, но чё так дорого то?... Ну, а в Китае за 300 долларов вы можете купить те же самые Redmi Note 9 Pro, Redmi K30, или Xiaomi Mi 9T (который еще может называться Redmi K20). Вот только китайцы за ту же сумму предлагают чуть больше памяти.
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Собственно, я даже не вижу смысла отдельно говорить о ценовом сегменте в 400 долларов, потому что это будут те же самые аппараты, но только с увеличенным объемом памяти. Поэтому предлагаю перейти сразу к ценнику в 500 баксов. Там намного веселее.
Смартфоны за $500 / 34 600 руб / 13 300 грн
За 500 долларов в Китае можно купить Redmi K30 Pro, или Poco F2 Pro. И пусть вас не смущает, что это два совершенно непохожих друг на друга названия, потому что на самом деле - это один и тот же смартфон.Почему так? Ну потому что Xiaomi.
Это очень серьезный аппарат, который не кривя душой можно назвать флагманским в линейке Redmi. Мощнейшее железо за полцены от флагмана материнского бренда Xiaomi
.Причем, если вы подписаны на наш телеграм канал Andro-Price, тогда вы уже в курсе, что всего за 459 долларов можно выхватить Poco F2 Pro, а за 500 долларов - козырную версию на 8/256 Гб памяти. Вот это прям годно!
Вообще, в Andro-Price мы постоянно выкладываем крутые цены на всякие полезные ништяки: смартфоны, часы, наушники, бытовуха всякая и так далее.А в последнее время начали появляться даже игры. Например, мы уже публиковали абсолютно бесплатную официальную лицензию на GTA 5, Borderlands 2, Цивилизацию 6 и так далее.визуализировать.
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Итак, за 459 долларов в Китае можно купить Poco F2 Pro. Я считаю, что это действительно отличное предложение.А что в наших странах? Так, чтобы не ждать неделями, а просто прийти в ближайший магазин и купить прямо из наличия?
За эту сумму вы можете взять прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9T Pro. Это отличный аппарат, который всё еще актуален, а его процессор еще как минимум пару лет сможет вывозить на себе любые, даже самые тяжелые 3D игры.
Ну, либо другой вариант - выйти за рамки бюджета, добавить еще 100 баксов и купить тот же Poco F2 Pro, то есть современный крутой красивый флагман середины 2020 года.
Практически все модели, которые я упоминал в этом видео - это, своего рода, топ за свои деньги. Но в этом году Xiaomi решили замахнуться на премиум сегмент и представили Mi 10 Pro. Но это уже вариант для совсем отбитых сяомистов.
ПОЛНЫЙ ФАРШ
Не хотите ли отвалить тысячу долларов за китайский сяоми? Теперь у вас есть такая возможность!
Кроме шуток, Mi 10 Pro - это на самом деле очень крутой смартфон. Xiaomi прыгнули выше головы и смогли создать самый настоящий флагман, который вполне может конкурировать с нынешними представителями премиум-сегмента.
Правда, есть нюанс: Mi 10 Pro умудряется конкурировать не потому, что это идеальный смартфон без каких-либо недостатков, а потому что у другие бренды не смогли предложить ничего лучше. Huawei попал под санкции США, а Samsung обосрались со своим Exynos.
На самом деле, в этом году справились только OnePlus, и за это я хочу выписать им огромный респект. При выборе между Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro я даже думать не буду. Для меня выбор очевиден.
На этом у меня всё.
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