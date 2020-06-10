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Какой Xiaomi выбрать в 2020 году: Лучшие смартфоны

Содержание:

Максимальная экономия

Смартфоны до $150 / 10 000 руб / 4 000 грн﻿

Смартфоны до $200 / 13 800 руб / 5 300 грн﻿

Смартфоны до $300 / 20 800 руб / 8 000 грн﻿

Смартфоны до $500 / 34 600 руб / 13 300 грн﻿

Полный фарш

Видеообзор

Так уж получилось, что к некоторым крупнейшим компаниям буквально прилипли очень емкие и точные фразы. Можно сказать, неофициальные прозвища.

Например, когда-то давно компанию Google называли Корпорацией Добра. С тех пор прошло много лет. Все уже давно убедились в том, что доброты там не больше, чем у ублюдков из компании Qualcomm, но сама фраза “Корпорация Добра” уже практически принадлежит гуглу и до сих пор ни с одной другой компанией она не ассоциируется.

Или вот вам другой пример - OnePlus, который однажды прославился как «﻿убийца флагманов»﻿. И даже несмотря на то, что сейчас в линейке производителя имеются уже не только «﻿флагманы за полцены»﻿, но и вполне себе дорогие аппараты, эта фраза всё-равно уже приклеилась именно к OnePlus.

Да, время от времени некоторые блогеры, включая и меня самого, называют убийцей флагманов любой относительно недорогой аппарат с крутым железом. Но мы все-равно помним кто был первым обладателем такого титула.

Причем, что очень важно - эти компании не выбирали себе слоганы. За них это сделали сами люди. Именно так это и работает, и никак иначе

Например, Apple пыталась навязать iPhone 11 слоган «﻿Только инновации»﻿﻿﻿﻿. Но проблема в том, что инноваций, как таковых, не было, от слова, совсем. «﻿Инновации»﻿ - это явно не про iPhone, поэтому такое прозвище не прижилось даже среди работников Apple.

Samsung тоже пропихивали слоган «﻿включи будущее»﻿, пытаясь навязать своей линейке Galaxy прозвище «﻿смартфоны будущего»﻿, но если говорить откровенно, - это выглядело просто жалко.

Прозвище нельзя навязать. Люди сами должны разнести его по всем форумам, сайтам, статьям, комментариям и так далее.

Так вот, а теперь скажите, какой бренд ассоциируется у вас с фразой «﻿ТОП за свои деньги﻿?»﻿

Мне кажется, никто не будет спорить с тем, что эта фраза не просто прилипла к Xiaomi, но уже даже выебила клеймо.

Вот только в последнее время модельный ряд компании стал намного шире. Сейчас Xiaomi предлагают не только дешман-колошман, но и очень даже дорогие флагманы… Есть аппараты за 100 баксов, есть за 300, есть за 500, а есть и за косарь. Как говорится, на любой вкус и кошелек.

И первое, о чем я хочу сказать - Я ВАС ПОНИМАЮ!





В последнее время Xiaomi действительно сошли с ума и наплодили столько однотипных, похожих друг на друга моделей смартфонов, что я сам иногда уже начал теряться.

А ведь я - тот человек, который топит за Xiaomi, наверное, активнее всех остальных техноблогеров. Я покупал почти все их смартфоны, и не просто держал в руках, а пользовался каждым из них как минимум неделю, а потом еще записывал обзоры, но даже мне иногда тяжело ориентироваться в том, что они предлагают.

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Один и тот же смартфон запросто может иметь несколько разных названий, или даже продаваться под разными брендами. Да и новое поколение совсем не обязательно будет лучше предыдущего. Мало того, всего за 1 год концепция какой-то линейки может полностью измениться.

Причем, постоянно закрываются какие-то старые линейки смартфонов, вместо них появляются новые, которые на самом деле являются копиями тех смартфонов, которые уже и так продаются…. Короче, Xiaomi реально пытаются нас запутать. В этом году я действительно начал так думать.

Поэтому давайте пройдемся по всем ценовым сегментам и в каждом из них выберем по одной самой лучшей модели смартфона:

для заказа на AliExpress

для покупки в Россиии

для покупки в Украине.

Если что, курс доллара я беру по гуглу, а конечную сумму для удобства округляю в ближайшую сторону.

Заранее извиняюсь перед казахами, белорусами и зрителями других стран. Вам придется ориентироваться по ценам на AliExpress.







И еще несколько важных замечаний: я рассматриваю смартфоны не только этого года, но и всех предыдущих лет. Если какая-то старая модель до сих пор еще с огоньком - тогда окей, мы это учтем.﻿

﻿Но при этом, сами аппараты обязательно должны быть новыми, а магазины я смотрю только те, в которых покупал бы сам.

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Максимальная экономия на Xiaomi

Начнем, конечно же, с ультра-бюджетного сегмента. И если самый главный приоритет для вас - это экономия, тогда тут всё очень просто: в России и Украине покупаем Redmi Go, а на AliExpress - либо Redmi 7A, либо Redmi 8A. Ориентировочные цены вы видите на изображении выше. Итак, почему в наших странах стоит купить именно Redmi Go, а не какой-нибудь совсем старенький Redmi 4X, или Redmi 5A?



Да потому что таким альтернативам - 100 лет в обед. И помимо того, что они в принципе не слишком то и лучше (а в чем-то даже хуже), так еще и практически наверняка это будет “REF”, то есть - отремонтированный смартфон.Но почему я сказал, что на AliExpress лучше купить Redmi 7A или 8A? Начнем с того, что Redmi Go на AliExpress вообще не продается, а Redmi 6 устарел, и наверняка это снова рефка. Поэтому остаются только те 2 варианта, которые я назвал.Redmi 8A отличается увеличенным дисплеем и емкостью аккумулятора. Ну, и еще камера там немного другая, но это мелочи.



Короче, если хотите более компактный вариант - берите Redmi 7A. Если габариты не смущают - тогда Redmi 8A. Всё просто.﻿

Смартфоны Xiaomi за $150 / 10 000 руб / 4 000 грн

Добавив к бюджету еще немного денег перед нами появляются уже ГОРАЗДО более интересные модели. Например, в Украине прямо сейчас практически в любом официальном магазине можно купить Redmi Note 8T.﻿

За свои деньги это просто отличный аппарат. С одной стороны, его особо не за что сильно хвалить. Но с другой стороны - главное, что его совершенно не за что ругать.

Дисплей хороший. Аккумулятор емкий. Процессор достойный. Звук вполне нормальный. Камера отличная. Сборка вообще замечательная. Мало того, еще и NFC есть!

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Короче, за 150 долларов - это топчик.Но в России цены немного отличаются. И, к сожалению, не в лучшую сторону.﻿

Придется выбирать между Redmi Note 7 или Redmi 8. И лично я бы выбрал Redmi Note 7. У него и дисплей FullHD, и процессор мощнее, и прошивок вагон.Правда, по бюджету это настолько впритирочку, что возможно придется докинуть еще несколько сотен рублей, но оно того стоит. Чтобы потом не жалеть, лучше просто докиньте.﻿

Ну, а на AliExpress многие продавцы подбивают купить Xiaomi Mi 8 SE, но я бы не стал их слушать, и взял бы тот же Redmi Note 8T, о котором я говорил буквально минуту назад.Казалось бы, Xiaomi Mi 8 SE - это бывший субфлагман, который работает на процессоре Snapdragon 710… На первый взгляд, всё круто.

Но аккумулятор маленький, памяти всего 64 Гб без слота для microSD, обновления прошивки под большим вопросом, а вам пришлют перепрошитую китайскую версию без поддержки 20 бэнда, и вдобавок ко всему - я почти уверен что это рефнутые аппараты. Поэтому не выделываемся и покупаем Redmi Note 8T. Это беспроигрышный вариант. Только учтите: эта модель может продаваться как с модулем NFC, так и без него. Лучше, конечно же, покупать с NFC, поэтому будьте внимательны.

Почему всё так сложно? Ну, потому что это Xiaomi.

Смартфоны Xiaomi за $200 / 13 800 руб / 5 300 грн﻿

Еще немного поднимаем планку и теперь прямо в Украине вы можете купить модель Redmi Note 9.﻿

Чтобы не грузить вас подробностями, это слегка прокачанный Redmi Note 8T, о котором я вам только что рассказывал. Причем, за 5300 гривен можно купить версию сразу на 4/128 Гб памяти.А вот в России за 200 баксов можно купить только Redmi Note 8T. Тот самый смартфон, который мы покупали в Украине за 150 долларов.Почему между нашими странами такая большая разница в цене - я не знаю, и никак повлиять на это, к сожалению, не могу.﻿

Ну, а на AliExpress предлагаю брать Redmi Note 9S. Свои деньги этот аппарат более чем оправдывает. Единственный нюанс - отсутствие NFC. ﻿

﻿В принципе, если вам очень важно иметь NFC, тогда возьмите Redmi Note 8 Pro. Он тоже очень хорош. Единственный нюанс - процессор от MediaTek. Если объяснять, как говорится, «﻿на пальцах»﻿, то оба варианта крутые. Но у Redmi Note 9S нет модуля NFC, а у Redmi Note 8 Pro немного хуже автономность.﻿

Смартфоны Xiaomi за $300 / 20 800 руб / 8 000 грн﻿

А вот теперь начинается самое веселье, потому что на 300 баксов уже можно как следует разгуляться.Например, в Украине можно купить Xiaomi Mi Mix 2, или первый Pocophone, но я предлагаю остановиться на моделях Redmi K30 и Xiaomi Mi 9T.Естественно, обе эти модели имеют встроенный модуль NFC, как, в общем-то, и все остальные аппараты, которые я сегодня еще буду называть. Потому что для смартфона, который имеет ценник выше 300 долларов, просто неприлично не иметь модуля NFC.﻿

Лично для себя, из этих двух аппаратов я бы выбрал Mi 9T, даже несмотря на то, что это модель предыдущего поколения.

Всё дело в том, что у нее большой AMOLED-дисплей без каких-либо вырезов, а по всей остальной начинке смартфоны довольно похожи. Redmi K30 должен был удивить нас частотой обновления экрана 120 Гц. Но, честно говоря, не получилось. Дело в том, что в смартфоне используется IPS-матрица довольно низкого качества, поэтому с цветопередачей имеются серьезные проблемы. Да еще и огромный вырез сразу под две фронталки тоже портит общее впечатление, а процессор Snapdragon 730G хоть и довольно мощный, но вывозить стабильные 120 Гц у него получается далеко не всегда.

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А вот в России оба этих аппарата немного не укладываются в наш ценовой диапазон. Собственно, если у вас есть возможность - тогда лучше докиньте немного денег. Ну, а если такой возможности нет, тогда придется соглашаться на Redmi Note 9 Pro. Да и то - версию на 64 Гб.﻿

По сути, Redmi Note 9 Pro - это тот же самый Redmi Note 9S, но только теперь с модулем NFC. В принципе, аппарат хороший, но чё так дорого то?... Ну, а в Китае за 300 долларов вы можете купить те же самые Redmi Note 9 Pro, Redmi K30, или Xiaomi Mi 9T (который еще может называться Redmi K20). Вот только китайцы за ту же сумму предлагают чуть больше памяти.

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Собственно, я даже не вижу смысла отдельно говорить о ценовом сегменте в 400 долларов, потому что это будут те же самые аппараты, но только с увеличенным объемом памяти. Поэтому предлагаю перейти сразу к ценнику в 500 баксов. Там намного веселее.﻿

Смартфоны за $500 / 34 600 руб / 13 300 гр﻿н

За 500 долларов в Китае можно купить Redmi K30 Pro, или Poco F2 Pro. И пусть вас не смущает, что это два совершенно непохожих друг на друга названия, потому что на самом деле - это один и тот же смартфон.Почему так? Ну потому что Xiaomi.﻿

Это очень серьезный аппарат, который не кривя душой можно назвать флагманским в линейке Redmi. Мощнейшее железо за полцены от флагмана материнского бренда Xiaomi

.Причем, если вы подписаны на наш телеграм канал Andro-Price, тогда вы уже в курсе, что всего за 459 долларов можно выхватить Poco F2 Pro, а за 500 долларов - козырную версию на 8/256 Гб памяти. Вот это прям годно!

Вообще, в Andro-Price мы постоянно выкладываем крутые цены на всякие полезные ништяки: смартфоны, часы, наушники, бытовуха всякая и так далее.А в последнее время начали появляться даже игры. Например, мы уже публиковали абсолютно бесплатную официальную лицензию на GTA 5, Borderlands 2, Цивилизацию 6 и так далее.визуализировать.

Подписаться на Andro Price можно по этой ссылке, либо можете сами просто зайти в телеграм и ввести в поиск: andro_price, но вернёмся к топу.

Итак, за 459 долларов в Китае можно купить Poco F2 Pro. Я считаю, что это действительно отличное предложение.А что в наших странах? Так, чтобы не ждать неделями, а просто прийти в ближайший магазин и купить прямо из наличия?﻿

За эту сумму вы можете взять прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9T Pro. Это отличный аппарат, который всё еще актуален, а его процессор еще как минимум пару лет сможет вывозить на себе любые, даже самые тяжелые 3D игры.

Ну, либо другой вариант - выйти за рамки бюджета, добавить еще 100 баксов и купить тот же Poco F2 Pro, то есть современный крутой красивый флагман середины 2020 года.

Практически все модели, которые я упоминал в этом видео - это, своего рода, топ за свои деньги. Но в этом году Xiaomi решили замахнуться на премиум сегмент и представили Mi 10 Pro. Но это уже вариант для совсем отбитых сяомистов.﻿

ПОЛНЫЙ ФАРШ

Не хотите ли отвалить тысячу долларов за китайский сяоми? Теперь у вас есть такая возможность!﻿

Кроме шуток, Mi 10 Pro - это на самом деле очень крутой смартфон. Xiaomi прыгнули выше головы и смогли создать самый настоящий флагман, который вполне может конкурировать с нынешними представителями премиум-сегмента.

Правда, есть нюанс: Mi 10 Pro умудряется конкурировать не потому, что это идеальный смартфон без каких-либо недостатков, а потому что у другие бренды не смогли предложить ничего лучше. Huawei попал под санкции США, а Samsung обосрались со своим Exynos.



На самом деле, в этом году справились только OnePlus, и за это я хочу выписать им огромный респект. При выборе между Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro я даже думать не буду. Для меня выбор очевиден.

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На этом у меня всё.

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