Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark

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До недавнего времени премиальные смартфоны Honor не были среди лидеров рейтинга DxOMark. Прорыв совершил Honor 20 Pro, который в свое время вошел в тройку лидеров с оценкой 113 баллов. Теперь в число лучших камерофонов попал и Honor V30 Pro.





Специалисты известного бенчмарка протестировали тройную камеру смартфона и вынесли свой вердикт, что это одна из лучших камер на рынке. Среди сильных сторон ее они отметили отличную детализацию и низкий уровень шума. Совокупность всех достоинств камеры Honor V30 Pro в итоге позволили смартфону оказаться на второй строчке рейтинга DxOMark с итоговым средним результатом 122 балла.





Напомним, что в плане «железа» тыльная камера обладает ключевым 40 Мп модулем с апертурой f/1.6 и оптическим стабилизатором, широкоугольным сенсором на 12 Мп и телеобъективом разрешением 8 Мп.





К плюсам камеры Honor V30 Pro специалисты отнесли широкий динамический диапазон, эффективное боке, хорошие ночные снимки с приятной текстурой и минимальными шумами. При создании видео флагман приятно удивил точной фокусировкой, эффективной стабилизацией, хорошей детализацией при съемке на улице и в помещении.





К минусам камеры при фотосъемке эксперты отнесли сбои в работе автофокуса, геометрические искажения в ультрашироких кадрах и ряд проблем с резкостью. При записи видео заметны артефакты при слабом освещении, виден наклон объектива и незначительная нестабильность автофокуса.

Источник: dxomark.com







