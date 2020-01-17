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Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark

17.01.2020 614 1

До недавнего времени премиальные смартфоны Honor не были среди лидеров рейтинга DxOMark. Прорыв совершил Honor 20 Pro, который в свое время вошел в тройку лидеров с оценкой 113 баллов. Теперь в число лучших камерофонов попал и Honor V30 Pro.

 

Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark – фото 1


Специалисты известного бенчмарка протестировали тройную камеру смартфона и вынесли свой вердикт, что это одна из лучших камер на рынке. Среди сильных сторон ее они отметили отличную детализацию и низкий уровень шума. Совокупность всех достоинств камеры Honor V30 Pro в итоге позволили смартфону оказаться на второй строчке рейтинга DxOMark с итоговым средним результатом 122 балла.

 

Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark – фото 2


Напомним, что в плане «железа» тыльная камера обладает ключевым 40 Мп модулем с апертурой f/1.6 и оптическим стабилизатором, широкоугольным сенсором на 12 Мп и телеобъективом разрешением 8 Мп.

 

Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark


К плюсам камеры Honor V30 Pro специалисты отнесли широкий динамический диапазон, эффективное боке, хорошие ночные снимки с приятной текстурой и минимальными шумами. При создании видео флагман приятно удивил точной фокусировкой, эффективной стабилизацией, хорошей детализацией при съемке на улице и в помещении.


К минусам камеры при фотосъемке эксперты отнесли сбои в работе автофокуса, геометрические искажения в ультрашироких кадрах и ряд проблем с резкостью. При записи видео заметны артефакты при слабом освещении, виден наклон объектива и незначительная нестабильность автофокуса. 

 

Источник: dxomark.com



Honor V30 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
неизвестный пользователь
мне кажется, что хуавей просто договорилась с dxomark, и поэтому у них всегда первые места
17.01.2020 18:08
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Камера Honor V30 Pro заняла второе место в рейтинге DxOMark