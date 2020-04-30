Камера на 250 Мп в смартфоне. Игры с пиксель-биннингом продолжаются

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Сколько нужно мегапикселей в камере смартфона? Дискуссия на эту тему и не думает утихать на фоне той гигантомании, которой «заболели» производители датчиков изображения. Больше всего «недуг» поразил Samsung, которая распрощалась с рациональностью и устремилась наращивать количество мегапикселей до впечатляющих величин.

Одним из шагов в этом направлении стал выпуск датчика на 108 Мп. В сети уже замаячили предсказания, что в этом году мы станем свидетелями выхода устройства с 192 Мп камерой и Samsung устремилась создавать умопомрачительный сенсор разрешением 600 Мп.

Но появление рекордного датчика перспектива все же отдаленная, а вот в краткосрочной перспективе и для разогрева аудитории южнокорейский гигант может представить модуль на 250 Мп. По слухам, размер сенсора может составить около 1 дюйма. Для сравнения размер матрицы Samsung ISOCELL Bright GW2 на 64 Мп составляет 1 / 1,72 дюйма, а размер датчика 108 Мп Samsung ISOCELL Bright HM1— 1 / 1,33 дюйма. Похоже, что нас ждут очень маленькие пиксели, которые будут объединять в большие массивы.

По слухам, южнокорейский гигант уже завершил разработку 150 Мп датчика и ожидается, что его массовое производство стартует во второй половине нынешнего года. И в этот же промежуток времени стоит ждать и анонс первого смартфона с новым модулем.

Интерес к 150 Мп датчику проявили компании Oppo, Vivo, Xiaomi и другие производители. Кто первым выпустит смартфон с таким сенсором, точной информации нет. Рискнем предположить, что это сделает Xiaomi, которая очень любит делать ставку на большие цифры в параметрах.

Источник: cnmo