Камера Samsung Galaxy S20 Ultra будет выглядеть иначе, чем предполагалось

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Скоро Samsung покажет флагманы семейства Galaxy S20. Помимо апгрейда внутреннего и внешнего в смартфонах, компания сменила нейминг, привязавшись к году выпуска устройств. Судя по всему, роль главного и премиального устройства в новой серии отведена Galaxy S20 Ultra. Поток утечек вокруг новинки не утихает, и мы предлагаем взглянуть на ее изображения.





Точнее нам решили показать, что оформление тыльной камеры у этой модели будет отличаться от прочих собратьев по серии Galaxy S20. Разница продиктована тем, что тут установят поистине «гигантский» перископный модуль разрешением 48 Мп с поддержкой 100-кратного гибридного зума.

На этой особенности решено акцентировать внимание и ее визуально выделили на фоне прочих датчиков изображения, отправив камеру-перископ в отдельную область и начертав 100Х.









В пользу такого дизайна основной камеры высказались инсайдеры @ishanAgarwal24 и Вениамин Гескин. Последний и создал рендер, отображающий финальный вариант экстерьера Galaxy S20 Ultra.





Премьера смартфона пройдет 11 февраля, и он точно будет щеголять AMOLED‑дисплеем разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипом Exynos 990 или Snapdragon 865, фирменной оболочкой One UI 2.0 на основе Android 10, наэкранным сканером отпечатков пальцев и емкой батареей с быстрой зарядкой.





Источник: phone.cnmo.com







