Камера Vivo X50 Pro обещает быть крутой

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На 1 июня запланирована премьера Vivo X50. Ожидается, что всего новинок может быть три, где помимо уже названой представят еще Vivo X50 Pro и Vivo X50 Lite. Чем все аппараты будут отличаться друг от друга, достоверно неизвестно. Зато с уверенностью можно говорить о том, что Vivo X50 Pro должен предложить многообещающую камеру.

Сегодня компания опубликовала тизер, который указывает на то, что «прошка» получит тройную камеру, где будет датчик больших размеров и зум-перископ. Фокусное расстояние сенсоров составит 16-125 мм, а еще реализуют 5-кратный оптический зум и 10-кратный цифровой, а также установят оптику со светосилой f/1.6 — f/3.4

Ожидается, что в камере найдет свое применение инновационная система оптической стабилизации изображения, построенная по типу карданного подвеса и по своей эффективности она втрое превосходит обычный оптический стаб. Напомним, что анонс технологии состоялся одновременно с релизом концептуального Vivo Apex 2020.

Что касается Vivo X50 Lite, то смартфон с таким именем уже доступен на рынке ряда стран и в Индии известен как Vivo S1 Pro. В его актив AMOLED-дисплей диагональю 6,38 дюйма разрешением FullHD+, чип Snapdragon 665, 8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128 Гб, 32 Мп селфи-камера, батарейка на 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Будет ли лайт-вариант для рынка Китая таким же, узнаем во время презентации.

Источник: gizchina



