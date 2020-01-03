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Камера Xiaomi «шпионила» за обитателями чужих жилищ

03.01.2020 1363 0

Google отключила доступ устройств Xiaomi к платформам Nest Hub и Assistant, после того, как один из пользователей пожаловался на то, что он видит изображения, транслируемые с камер, расположенных в других жилищах.


В частности, камера Xiaomi Mijia 1080p Smart показывала ему потоковую трансляцию с незнакомцем и младенцем, которые спали. При этом само изображение сопровождалось причудливыми линиями и искажениями.

 

Камера Xiaomi «шпионила» за обитателями чужих жилищ


Google первая отреагировала на инцидент и сообщила о том, что она уже связалась с Xiaomi, чтобы разобраться в проблеме. Но до тех пор, пока она не будет решена, интеграция устройств Xiaomi и Google отключена.


Прокомментировала ситуацию и Xiaomi, сославшись на то, что имел место сбой в работе новой функции, которую компания тестирует с 26 декабря. На момент возникновения проблемы, новую функцию успели активировать 1044 пользователя, но, вероятно, немногие из них столкнутся с какими-то проблемами в ее работе. Вероятно, сбой произошел из-за того, что Xiaomi Mijia 1080p Smart получила потовые изображения с камер под другими учетными записями Google.


Тем не менее, с 2 января функция отключена и компания работает совместно с Google над ее совершенствованием. Не забыла Xiaomi заявить о том, что безопасность и конфиденциальность пользовательской информации у них в наивысшем приоритете. Она будет и впредь делать все, чтобы защитить прав и интересы пользователей.


Источник: gizmochina.com



Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.01.2020

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Камера Xiaomi «шпионила» за обитателями чужих жилищ