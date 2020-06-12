Камеры в смартфонах стали тупиковой ветвью для Light. Nokia 9.3 PureView перекраивают на ходу

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В свое время стартап Light наделал немало шума. На январской выставке CES 2018 он показал камеру Light L16 с шестнадцатью объективами и ей под силу было создавать фоточки разрешением 53-мегапикселя.

Не такой как все

Идеи инженеров компании приглянулись HMD Global, и они нашли свое воплощение в Nokia 9 PureView. Пентакамера этого смартфона получила навороченный HDR, за обработку которого отвечает сигнальный процессор от стартапа Light.

Чуда не произошло и каких-то впечатляющих по качеству фотографий создавать флагман Nokia не смог. Ожидалось, что в Nokia 9.3 PureView будет проведена работа над ошибками и тут не обойдется без помощи Light. Но создавать камеру нового флагмана HMD Global вынуждена без участия своего партнера.

Эксперименты завершены

Пришло сообщение, что Light решила свернуть свою деятельность в смартфонном бизнесе. Это направление перестало быть интересным для нее. Теперь в приоритетах автомобильная промышленность и самоуправляемые транспортные средства. Последний тренд — камеры с определением глубины сцены, которые пригодятся для работы автопилота.

О том, что Light сходит с дистанции в разработке технологий для смартфонных камер, HMD Global была извещена еще в январе нынешнего года. Не исключено, что именно это обстоятельство и стало причиной отложенного релиза Nokia 9.3 PureView.

Источник: androidauthority