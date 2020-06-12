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Камеры в смартфонах стали тупиковой ветвью для Light. Nokia 9.3 PureView перекраивают на ходу

12.06.2020 634 1

В свое время стартап Light наделал немало шума. На январской выставке CES 2018 он показал камеру Light L16 с шестнадцатью объективами и ей под силу было создавать фоточки разрешением 53-мегапикселя.

 

Камеры в смартфонах стали тупиковой ветвью для Light. Nokia 9.3 PureView перекраивают на ходу – фото 1

 

Не такой как все

 

Идеи инженеров компании приглянулись HMD Global, и они нашли свое воплощение в Nokia 9 PureView. Пентакамера этого смартфона получила навороченный HDR, за обработку которого отвечает сигнальный процессор от стартапа Light.

 

Камеры в смартфонах стали тупиковой ветвью для Light. Nokia 9.3 PureView перекраивают на ходу – фото 2

 

Чуда не произошло и каких-то впечатляющих по качеству фотографий создавать флагман Nokia не смог. Ожидалось, что в Nokia 9.3 PureView будет проведена работа над ошибками и тут не обойдется без помощи Light. Но создавать камеру нового флагмана HMD Global вынуждена без участия своего партнера.

 

Эксперименты завершены

 

Пришло сообщение, что Light решила свернуть свою деятельность в смартфонном бизнесе. Это направление перестало быть интересным для нее. Теперь в приоритетах автомобильная промышленность и самоуправляемые транспортные средства. Последний тренд — камеры с определением глубины сцены, которые пригодятся для работы автопилота.

 

О том, что Light сходит с дистанции в разработке технологий для смартфонных камер, HMD Global была извещена еще в январе нынешнего года. Не исключено, что именно это обстоятельство и стало причиной отложенного релиза Nokia 9.3 PureView.

 

Источник: androidauthority

Nokia 9.3 Pureview Nokia 7.3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Николай Беляев 0
Камера в смартфонах тупиковая ветвь, что за чушь. На уровне профессиональной камеры она и не должна быть и никогда не будет.
12.06.2020 14:47
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Камеры в смартфонах стали тупиковой ветвью для Light. Nokia 9.3 PureView перекраивают на ходу