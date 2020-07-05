Каждый пятый смартфон в I квартале обладал такой основной камерой

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Актуальный смартфон — это почти всегда многокамерный аппарат. Производители успешно привили нам эту мысль и пытаются заманить пользователей количеством датчиков в гаджетах. Многие современные аппараты орудуют четверной основной камерой, и специалисты Counterpoint Technology Market Research взялись за подсчет того, как много на рынке подобных моделей больше и кто тут лидирует.

Кто фаворит

Они пришли к выводу, что по итогам первого квартала нынешнего года доля смартфонов в четырьмя датчиками на тыльной стороне составила 20% от общего количества мобильных устройств. В количественном выражении это армия из 60 млн аппаратов.

Как оказалась, лидером по количеству устройств с квадрокамерой стала Oppo. На нее пришлось 25,3% сегмента аппаратов с квадрокамерой. На втором месте оказалась Xiaomi с результатом 21,5% и замкнул тройку лидеров Samsung — 20,9%. На четвертой позиции оказалась Huawei, доля которой составила 15,3%. В итоге четыре компании доминируют в сегменте устройств c четверной камерой и на них приходится 83% всех аппаратов с таким решением.

В пятерку лучших смогла пробиться и компания Realme, которая еще с прошлого года взяла курс на выпуск смартфонов с квадрокамерой. Ее доля составила 8,7%. На шестой позиции оказалась Vivo с результатом 4,2% доли сегмента, а на всех прочих производителей пришлось всего 4%.

Если смотреть в разрезе модельного ряда производителей, то больше всего устройств с квадрокамерой у Realme — 66,1%. Второй идет Oppo с результатом 57,7% и на третьем месте Xiaomi — 45,8%.

Источник: counterpoint

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