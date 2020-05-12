Kirin 710A: первый чип от SMIC для Huawei

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На данный момент TSMC остается основным контрактным производителем мобильных процессоров для Huawei. Но США, одержимые идеей вытеснить китайскую компанию с рынка, вынашивают планы лишить ее доступа к продуктам тайваньского чипмейкера.

В этой ситуации у Huawei не остается другого выхода, как форсировать политику импортозамещения. Давно ходят слухи, что HiSilicon передала часть своих заказов на производство 14-нанометровых однокристальных систем китайской компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International). Пришло сообщение, что SMIC начала массовое производство чипа Kirin 710A.

Это первый «чисто» китайский процессор, который будут устанавливать в смартфонах Huawei. Он найдет свое применение в устройствах бюджетного сегмента и изготовлен по нормам 14 нм технологии.

В модельном ряду HiSilicon есть SoC Kirin 710, который вышел летом 2018 года. Но главное его отличие от A-версии — применение 12 нм техпроцесса. Технические характеристики Kirin 710A еще не озвучены, но, скорее всего, он унаследует многие черты Kirin 710. Какая модель первой получит новый чип, не сообщается.

Сетевые источники уверены, что партнерство SMIC и Huawei будет только расширяться. К концу года чипмейкер должен освоить 7-нанометровый техпроцесс и в 2021 году сможет приступить к серийному производству чипов с использованием этой технологии.

Но в ближайшей перспективе это не решает проблемы Huawei. Если Белый дом решится на эскалацию конфликта и отрежет китайской компании доступ к передовым нормам производства, она не сможет закупать у TSMC 5-нм чипы, которые будут задавать тон в следующем году.

Источник: globaltimes