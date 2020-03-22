Kirin 820 будет таким же мощным как Snapdragon 855

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Huawei в большинстве случаев предпочитает использовать в смартфонах «железо» собственного производства. В модельном ряду чипов у компании есть Kirin 810 — быстрый и экономичный процессор, который позволяет смартфону работать со стабильной скоростью и без рывков. В скором времени эта платформа обретет преемника — Kirin 820.

Чести первым получить этот чип удостоился Honor 30S, чей релиз состоится 30 марта. По показателям мощности новый процессор сравняется с Snapdragon 855 и сумеет обойти Kirin 980. И этот вывод следует из результатов тестирования Kirin 820 в бенчмарке Geekbench 4.

По итогам испытания, новый процессор Huawei в одноядерном тесте смог набрать 3490 баллов, а в многоядерном — 11200. Для сравнения, результаты Snapdragon 855 в этом же синтетическом тесте составили в среднем 3450 и 11200 очков соответственно.

По предварительной информации, Kirin 820 создан по 7-нанометровой технологии. В его основу легли процессорные ядра Cortex-A76 и встроили графический контроллер Mali-G77.

Обещают усовершенствованный нейронный блок NPU и встроенный 5G-модем, который будет отличаться экономичностью и предложит технологию подавления помех для стабильного соединения благодаря быстрому переключению между базовыми станциями.

Источник: mydrivers