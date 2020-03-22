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Kirin 820 будет таким же мощным как Snapdragon 855

22.03.2020 2398 3

Huawei в большинстве случаев предпочитает использовать в смартфонах «железо» собственного производства. В модельном ряду чипов у компании есть Kirin 810 — быстрый и экономичный процессор, который позволяет смартфону работать со стабильной скоростью и без рывков. В скором времени эта платформа обретет преемника — Kirin 820.

 

Чести первым получить этот чип удостоился Honor 30S, чей релиз состоится 30 марта. По показателям мощности новый процессор сравняется с Snapdragon 855 и сумеет обойти Kirin 980. И этот вывод следует из результатов тестирования Kirin 820 в бенчмарке Geekbench 4.

 

Kirin 820 будет таким же мощным как Snapdragon 855 – фото 1

 

По итогам испытания, новый процессор Huawei в одноядерном тесте смог набрать 3490 баллов, а в многоядерном — 11200. Для сравнения, результаты Snapdragon 855 в этом же синтетическом тесте составили в среднем 3450 и 11200 очков соответственно.

 

По предварительной информации, Kirin 820 создан по 7-нанометровой технологии. В его основу легли процессорные ядра Cortex-A76 и встроили графический контроллер Mali-G77.

 

Kirin 820 будет таким же мощным как Snapdragon 855 – фото 2

 

Обещают усовершенствованный нейронный блок NPU и встроенный 5G-модем, который будет отличаться экономичностью и предложит технологию подавления помех для стабильного соединения благодаря быстрому переключению между базовыми станциями.  

 

Источник: mydrivers

Kirin 820 Huawei Snapdragon 855
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
ВАТМАН
шляпа всё это. 900 кирин крутой типа, а 820 ещё круче. мозгов у кого то не хватает.
22.03.2020 17:35
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Кирилл
Вата у кого в голове и не скрывает это. 980 уже старый чип и есть актуальный 990. На подходе 1020 ещё больше крутой, поэтому 820 вполне могут сделать круче 980
22.03.2020 18:35
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Donald Trump
Куясе
22.03.2020 15:52
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Kirin 820 будет таким же мощным как Snapdragon 855