Kirin 820 попал в топ-6 самых лучших чипов по части ИИ

981

Вчера состоялась премьера Honor 30S, который, прежде всего, интересен своей платформой Kirin 820. Это преемник Kirin 810, который усовершенствовали по части игровой и процессорной производительности, а также нарастили «мускулы» искусственному интеллекту. Теперь новый смартфон будут прогонять через разнообразные синтетические тесты, только бы понять, на что способен новый чип.

Первый бенчмарк, который уже отреагировал на выход Kirin 820 стала утилита AI Benchmark, который определяет потенциал аппаратных платформ в части выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. В неофициальном рейтинге «самых умных» лидируют смартфоны с чипом Kirin 990 5G.

Что касается Honor 30S то он занял шестую позицию, уступив место только аппаратам с флагманским 5G-процессором. По своей эффективности работы нейронного процессора новый чип оказался на уровне базовой версии SoC Kirin 990.

Насколько этот показатель станет важным и решающим для пользователей при выборе устройства с Kirin 820, каждый волен решать сам. Но наверняка большинство куда больше интересует производительность процессора при выполнении традиционных смартфонных задач, включая игры.

Источник: mydrivers