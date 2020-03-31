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Kirin 820 попал в топ-6 самых лучших чипов по части ИИ

31.03.2020 981 2

Вчера состоялась премьера Honor 30S, который, прежде всего, интересен своей платформой Kirin 820. Это преемник Kirin 810, который усовершенствовали по части игровой и процессорной производительности, а также нарастили «мускулы» искусственному интеллекту. Теперь новый смартфон будут прогонять через разнообразные синтетические тесты, только бы понять, на что способен новый чип.

 

Kirin 820 попал в топ-6 самых лучших чипов по части ИИ

 

Первый бенчмарк, который уже отреагировал на выход Kirin 820 стала утилита AI Benchmark, который определяет потенциал аппаратных платформ в части выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. В неофициальном рейтинге «самых умных» лидируют смартфоны с чипом Kirin 990 5G.

Что касается Honor 30S то он занял шестую позицию, уступив место только аппаратам с флагманским 5G-процессором. По своей эффективности работы нейронного процессора новый чип оказался на уровне базовой версии SoC Kirin 990.

 

Насколько этот показатель станет важным и решающим для пользователей при выборе устройства с Kirin 820, каждый волен решать сам. Но наверняка большинство куда больше интересует производительность процессора при выполнении традиционных смартфонных задач, включая игры. 

 

Источник: mydrivers

Kirin 820
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Donald Trump
А в тесте вычислений абсолютного нихуя в вакууме, новый кирин вообще недосягаем!
31.03.2020 16:19
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INN
Ну если у тебя вакум на уме и в голове твои вычисления хня))
31.03.2020 18:22
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Kirin 820 попал в топ-6 самых лучших чипов по части ИИ