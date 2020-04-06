Kirin 820 превзошел Snapdragon 765G в тестах на производительность

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На прошлой неделе состоялась премьера Honor 30S, который вызвал интерес, прежде всего, своей аппаратной платформой. Смартфон получил новый 7-нанометровый процессор Kirin 820, которому, по заявлению компании, Qualcomm нечего противопоставить. Естественно, что многим интересно, насколько объективным является такое амбициозное заявление компании. Энтузиасты принялись гонять новый чип в разных синтетических тестах.

В тесте Geekbench новый чипcет смог набрать 634 балла в одноядерном режиме и 2424 — в многоядерном. Для сравнения результат Redmi K30 5G на базе Snapdragon 765G в этом же бенчмарке составил 598 и 1772 балла соответственно.

Обходит Kirin 820 по производительности Snapdragon 765G и по итогам испытаний в AnTuTu. Причем это справедливо как в части работы центрального процессора, так и графического чипа. Так, CPU Kirin 820 смог набрать 130080 баллов, а Snapdragon 765G — 104223. Производительность GPU составила 116516 и 92536 очков соответственно.

Результаты тестов показывают, что Huawei удалось создать приличный чип, который станет частью субфлагманов и устройств среднего уровня. Конечно, не обратить внимание на этот чип не могли и в Qualcomm. Велика вероятность, что американский чипмейкер готовит достойный ответ на Kirin 820.

Источник: gizmochina.com