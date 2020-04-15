Kirin 985 против Kirin 980: какой процессор производительнее

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Сегодня состоялась премьера серии Honor 30, где Pro-версии получили чип Kirin 990, а вот центральная модель линейки дебютирует с новым чипсетом Kirin 985. После Kirin 990 и Kirin 820 это третий по счету процессор, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу с применением EUV-литографии.

Сама нумерация SoC не оставляет сомнений, что она заняла промежуточное место между Kirin 980 и Kirin 990, а от предшественника ее выгодно отличает наличие графики Mali-G77, а также процессор обработки изображений Kirin IPS 5.0 и двухъядерный нейронный блок NPU идентичные тем, которые предлагает Kirin 990. Что касается 5G‑модема, то он также аналогичен тому, что идет в паре с Kirin 990.

Сама компания предпочла умолчать во время презентации об уровне производительности чипа. И теперь понятно почему. «Измерить» мощность Kirin 985 удалось уже экспертам AnTuTu, и они поделились результатами тестирования. «Начинка» процессора позволила ему набрать в общем зачете 386045 «попугаев» и это хуже того результата, который демонстрирует Kirin 980, но лучше показателей Kirin 820.

Что касается производительности GPU, то Kirin 985 и тут не смог обойти Kirin 980, демонстрируя практически аналогичную мощность. А вот в тесте CPU новый чипсет не только не превзошел предшественника, но и уступил даже Kirin 820. По факту, новый чип номинально стоит на ступеньку выше предшественника Kirin 980, а по факту он проигрывает ему по всем параметрам за исключением скорости памяти.

Источник: cnmo