Kirin 985 в Honor 30 подтвержден

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На следующей неделе суббренд Huawei проведет пресс-мероприятие, в ходе которого представит флагманы Honor 30 и Honor 30 Pro. Чисто технически «прошку» нельзя считать абсолютно новым устройством, поскольку в нем будут собраны те компоненты, которые уже опробованы в других моделях Huawei или Honor. А вот в случае с базовой версией серии решено «выехать» за счет установки нового чипа.

В целом линейку Honor 30 можно считать в чем-то первопроходцами, ведь две модели из трех получили новейшие аппаратные платформы. Так, Honor 30S первым предложил чипсет Kirin 820, а центральная модель серии получит Kirin 985. И это не слухи. Компания, не дожидаясь анонса, объявила о том, что Honor 30 будет базироваться на Kirin 985, а Pro-версия получит Kirin 990.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации о характеристиках Kirin 985. Возможно, это будет лишь разогнанная версия Kirin 980 с повышенной тактовой частотой ядер и видеоускорителя.

Известно, что Honor 30 и Honor 30 Pro должны получить OLED‑дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ и аккумулятор емкостью 3900 мАч. Оба смартфона должны обладать четырьмя датчиками в основной камере, но в базовой версии главный модуль будет на 40 Мп, а Pro-версия удостоится 50 Мп сенсора.

Источник: gizchina