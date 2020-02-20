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Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs

20.02.2020 1337 4

Нынешний год Huawei встретила в неплохой форме, хотя прошлый год был для нее непростым. Еще более сложным обещает стать для нее 2020 год, но компания уверяет, что готова ко всем вызовам и намерена с честью справится с ними. Коронавирус помешал проведению выставки MWC 2020, где Huawei должна была привлечь внимание к своему складному смартфону Mate Xs.

 

Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs – фото 1


Тем не менее, его представят в режиме онлайн-конференции и по сути это будет улучшенная версия первого поколения складного смартфона компании. Достаточно известный сетевой информатор @RODENT950 решил систематизировать информацию о том, какие отличия получит новинка от предшественника.

 

Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs – фото 2


Прежде всего, акцент на установку чипа Kirin 990 5G и тут установят гибкую матрицу от Samsung, предложат улучшенный шарнирный механизм и быструю зарядку SuperCharge мощностью 65 Вт.

 

Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs – фото 3


Озаботились и тем, чтобы повысить уровень защиты экрана, а также есть вероятность, что смартфон получит более емкий аккумулятор.

 

Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs – фото 4


Напомним, что видеоконференция Huawei состоится 23 февраля и помимо складного смартфона компания может представить новый планшет MatePad Pro и ноутбуки из серии MateBook.


Источник: twitter.com

Huawei Mate Xs Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Mirzofarkhod Suleymanov
Ребзя, статья - то скопировано, слово в слово с 4PDA.
20.02.2020 11:49
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Игорь
Прям слово в слово? А если присмотреться? Заодно и со временем публикации определиться на 4pda и тут:)
20.02.2020 11:51
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Максим
Может наоборот? Не думал над таким?
20.02.2020 11:57
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Mirzofarkhod Suleymanov
Алло, у Mate x есть версия с 5G. Димон почему ты даешь повод Стасу "Ай как просто", почему не проверяеш инфу? https://youtu.be/apSg-do4TZM
20.02.2020 11:30
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Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs