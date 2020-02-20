Ключевые улучшения, которые получит Huawei Mate Xs

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Нынешний год Huawei встретила в неплохой форме, хотя прошлый год был для нее непростым. Еще более сложным обещает стать для нее 2020 год, но компания уверяет, что готова ко всем вызовам и намерена с честью справится с ними. Коронавирус помешал проведению выставки MWC 2020, где Huawei должна была привлечь внимание к своему складному смартфону Mate Xs.





Тем не менее, его представят в режиме онлайн-конференции и по сути это будет улучшенная версия первого поколения складного смартфона компании. Достаточно известный сетевой информатор @RODENT950 решил систематизировать информацию о том, какие отличия получит новинка от предшественника.









Прежде всего, акцент на установку чипа Kirin 990 5G и тут установят гибкую матрицу от Samsung, предложат улучшенный шарнирный механизм и быструю зарядку SuperCharge мощностью 65 Вт.









Озаботились и тем, чтобы повысить уровень защиты экрана, а также есть вероятность, что смартфон получит более емкий аккумулятор.





Напомним, что видеоконференция Huawei состоится 23 февраля и помимо складного смартфона компания может представить новый планшет MatePad Pro и ноутбуки из серии MateBook.





Источник: twitter.com