Когда появится бюджетник Xiaomi с поддержкой 5G

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Нас ожидает бум 5G‑смартфонов. Выпуск мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения начали многие крупные вендоры. В числе них и Xiaomi. Причем она всерьез взялась за то, чтобы привнести 5G в массы и помимо флагманских устройств намерена выпустить несколько аппаратов среднего и бюджетного уровней с поддержкой сетей пятого поколения.

В рамках этой стратегии 27 апреля состоится премьера Xiaomi Mi 10 Youth Edition и в ближайшее время ждем анонс Redmi K30i. Ожидается, что последний из дебютантов будет продаваться в Китае за $254. Но и это не тот ценовой минимум на 5G-смартфон, к которому стремится Xiaomi.

Так, китайские инсайдеры уверяют, что в конце июня компания представит устройство с поддержкой сетей пятого поколения с ценником $225, а уже в ноябре выйдет 5G-бюджетник по цене всего $141. Если такие смартфоны и появятся, то с оглядкой на стратегию Xiaomi, выйдут они под брендом Redmi.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявлял о планах компании выпустить 5G-смартфон с ценником $140. Обещан он был к 2021 году. Похоже, что все идет к тому, что этим планам суждено осуществиться. А всего в 2020 году Xiaomi должна выпустить более 10 устройств с поддержкой сетей пятого поколения.

Источник: cnmo