Когда Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 и Xiaomi Mi Note 10 Lite появятся в Украине. Цена

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Смартфоны Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 и Xiaomi Mi Note 10 Lite выходят на рынок Украины. Устройства будут доступны в фирменных магазинах компании Mi Store, а также у авторизированных партнеров Xiaomi в Украине. 4 июня состоится первая онлайн-распродажа смартфонов по специальным ценам, которую устроит магазин Алло. Чтобы принять в ней участие, необходимо предварительно зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке.

Напомним, что Redmi Note 9 был представлен в конце апреля и является первым смартфоном на базе чипа Helio G85 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Оснащен аппарат 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, емким аккумулятором на 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, 3/4 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64/128 Гб. За фотовозможности отвечает 13 Мп фронталка и четверная основная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть NFC, сканер отпечатков пальцев и Bluetooth 5.0.

Redmi Note 9 Pro отличается платформой Snapdragon 720G, дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, селфи-модулем на 16 Мп, быстрой 30-ваттной зарядкой и основной камерой с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В отличие от базовой версии здесь предложили 6 Гб оперативки.

Xiaomi Mi Note 10 Lite стал упрощенной версией флагмана Mi 10, который предлагает чип Snapdragon 730G, 6,47-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+, батарейку на 5260 мАч, 6/8 Гб оперативки и 64/128 Гб постоянной памяти. Имеется модуль NFC, наэкранный дактилоскопический датчик, селфи-камера на 16 Мп, быстрая зарядка мощностью 30 Вт и основная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Redmi Note 9 Pro появится в Украине в начале июня по цене 7 299 грн. и 7 799 грн. за версии с 6/64 Гб и 6/128 Гб соответственно. Redmi Note 9 поступит в продажу в начале июня по цене 5199 грн. и 5699 грн. за варианты с 3/64 Гб и 4/128 Гб соответственно. Кроме этого, только 4 июня в рамках онлайн-распродажи смартфоны будут доступны по специальным ценам: 6 499 грн. и 7 199 грн. запросят за Redmi Note 9 Pro, а за Redmi Note 9 — 4 799 грн. и 5 299 грн.

Xiaomi Mi Note 10 Lite появится на прилавках магазинов в конце мая в двух версиях: 6/64 Гб — 9 999грн. и 6/128 Гб — 10 999грн.